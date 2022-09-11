Над Азовським морем небо прикрасив багряний тризуб: пророче відео
На узбережжі Азовського моря на Арабатській стрілці спостерігали дивовижне явище в небі над селищем Щасливцеве (в Генічеському районі Херсонської області) - на заході сонця на фоні хмар сонячні промені сформували чіткі обриси державного герба України - тризуба.
Цю небесну картину зняли на відео, і кадри опубліковані на YouTube-каналі "Кирилівка.Укр".
Користувачі мережі звертають увагу, що такий яскравий символ не тільки вражає своєю красою, а й розцінюється людьми як добре знамення, особливо на тлі останніх новин про стрімкий контрнаступ захисників України та звільнення в ці дні десятків населених пунктів від російських загарбників.
Як уточнюється, кадри були зроблені в пустельному нині Щасливцеве, тимчасово окупованому військами РФ, на Арбатській стрілці 10 вересня.
У небі над курортним селищем на Арабатській стрілці помітили зображення тризуба, державного герба України (фото: скріншот з відео)
"Ось вона "російська осінь" перед звільненням від ординського ярма. Але найкрасивіше - це тризуб в небі. Відмінний знак. Особливо у світлі останніх новин!" - йдеться в описі під відео.
Як видно на ролику, на пляжі в цьому курортному селищі нікого немає. Над неспокійним морем розкинулися хмари, на яких розтягнувся під час заходу сонця багряний тризуб.
Відео: на Арбатській стрілці в небі під час заходу з'явився багряний тризуб
У коментарях під роликом - захоплені відгуки про таке явище в небі.
- Наше прекрасне море!
- Ще й у самому серці Щасливцеве! Можна сказати серце Арабатських Еміратів!
- Я ще на 0.38 побачила птицю схожу на фенікс. Там де розтягнутий відблиск від заходу.
- Тримайтеся, наші хлопці на підході. І все повернеться. І знову дасть Бог ми будемо у вас відпочивати.
- Чекати недовго. Орда покине ці прекрасні землі.
Нагадаємо, перед цим, на День Незалежності, в небі над Миколаївською областю хмари сформували особливі обриси, що нагадують карту України разом з Кримом, а також частиною російської Кубані.
А також ми писали, що в серпні з'явилися фото окупованої Арабатської стрілки у розпал сезону.