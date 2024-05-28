ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Азовське море відійшло від берега на 100 метрів: на відео показали аномалію

Маріуполь, Вівторок 28 травня 2024 14:20
UA EN RU
Азовське море відійшло від берега на 100 метрів: на відео показали аномалію Ілюстративне фото: Азовське море відійшло від берега (esu.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Маріуполі, яке тимчасово окупували росіяни, Азовське море відійшло від берега на сотні метрів. Цікаво, що берегова лінія збільшилася.

Про це явище повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

Причини аномалії

За словами Андрющенка, така ж ситуація спостерігається і в російському місті Таганрог. Причини наразі - невідомі.

"Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берегу на рекордну відстань. Сотні метрів. В Маріуполі на Лівобережжі. Далі в Таганрозі. Причини поки незрозумілі, але точно аномальні", - повідомив він.

Дивіться на відео, як зараз виглядає море в Маріуполі.

Для довідки

Після трьох місяців боїв у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. Це вже друга окупація, яку місто зазнало за останні 10 років. Вперше російські гібридні сили захопили Маріуполь навесні 2014 року.

За різними даними, у місті загинули тисячі мирних жителів. Українська влада каже про понад 20 тисяч загиблих. Втім справжня кількість жертв може бути набагато більшою.

Як ми раніше писали, річка Дністер катастрофічно обміліла.

Також ми раніше повідомляли, що у Маріуполі у міському парку утворилася "річка" з каналізаційних стоків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское море
NEWS
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні