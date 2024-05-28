Азовское море отошло от берега на 100 метров: на видео показали аномалию
В Мариуполе, временно оккупированном россиянами, Азовское море отошло от берега на сотни метров. Любопытно, что береговая линия увеличилась.
Об этом явлении сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Причины аномалии
По словам Андрющенко, такая же ситуация наблюдается и в российском городе Таганроге. Причины пока неизвестны.
"Странное явление на Азовском море. Море отошло от берега на рекордное расстояние. Сотни метров. В Мариуполе на Левобережье. Далее в Таганроге. Причины пока неясны, но точно аномальны", - сообщил он.
Смотрите на видео, как сейчас смотрится море в Мариуполе.
Для справки
После трех месяцев боев в мае 2022 года русские войска оккупировали Мариуполь. Это уже вторая оккупация, которую город испытал за последние 10 лет. Впервые русские гибридные силы захватили Мариуполь весной 2014 года.
По разным данным, в городе погибли тысячи мирных жителей. Украинские власти говорят о более чем 20 тысячах погибших. Впрочем, настоящее количество жертв может быть гораздо больше.
Как мы ранее писали, река Днестр катастрофически обмелела.
Также мы ранее сообщали, что в Мариуполе в городском парке образовалась река с канализационных стоков.