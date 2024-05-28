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Азовское море отошло от берега на 100 метров: на видео показали аномалию

Мариуполь, Вторник 28 мая 2024 14:20
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Азовское море отошло от берега на 100 метров: на видео показали аномалию Иллюстративное фото: Азовское море отошло от берега (esu.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе, временно оккупированном россиянами, Азовское море отошло от берега на сотни метров. Любопытно, что береговая линия увеличилась.

Об этом явлении сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Причины аномалии

По словам Андрющенко, такая же ситуация наблюдается и в российском городе Таганроге. Причины пока неизвестны.

"Странное явление на Азовском море. Море отошло от берега на рекордное расстояние. Сотни метров. В Мариуполе на Левобережье. Далее в Таганроге. Причины пока неясны, но точно аномальны", - сообщил он.

Смотрите на видео, как сейчас смотрится море в Мариуполе.

Для справки

После трех месяцев боев в мае 2022 года русские войска оккупировали Мариуполь. Это уже вторая оккупация, которую город испытал за последние 10 лет. Впервые русские гибридные силы захватили Мариуполь весной 2014 года.

По разным данным, в городе погибли тысячи мирных жителей. Украинские власти говорят о более чем 20 тысячах погибших. Впрочем, настоящее количество жертв может быть гораздо больше.

Как мы ранее писали, река Днестр катастрофически обмелела.

Также мы ранее сообщали, что в Мариуполе в городском парке образовалась река с канализационных стоков.

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Азовское море
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