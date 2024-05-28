Річка Дністер катастрофічно обміліла. Її можна перейти пішки (відео)
Річка Дністер, яка знаходиться на Буковині, дуже сильно обміліла. Водойма майже залишилася без води.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Чернівецький промінь.
Що відбувається на річці Дністер
Так, у соцмережі опублікували відео з катастрофічним станом Дністра. В ролику видно, що рівень води у річці значно знизився.
Зазначається, що відео знято біля Хотинської фортеці.
"Дністер біля Хотинської фортеці можна перейти пішки. Дністер та його притоки різко обміліли", - підписали автори відео.
Для довідки
Зазначимо, що Дністер - це друга найбільша річка після Дніпра. Довжина річки 1362 км, з них на території України 925 км.
На Дністрі в Україні створено три водосховища: Дністровське, Дністровське буферне і Дністровське гідроакумулююче. Вони разом утворюють комплекс Дністровських водосховищ, головне призначення яких протипаводкове та гідроенергетичне.
Як ми раніше писали, у Маріуполі у міському парку утворилася "річка" з каналізаційних стоків.
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