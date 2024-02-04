Ажурні млинці без яєць та молока. Пісний рецепт на мінералці

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

500 мілілітрів мінеральної газованої води

50 грамів олії (3-4 столові ложки)

половина чайної ложки солі

2 чайні ложки цукру

250-280 грамів борошна.

Почнемо приготування. Ажурні млинці дуже швидко смажаться, а тісто для них робиться буквально за декілька хвилин, після чого йому буде потрібно трохи часу, аби воно настоялося. Спочатку змішайте воду з сіллю та цукром. Потім починайте поступово всипати борошно, ретельно усе перемішуйте.

Далі додайте олію та ще раз збийте тісто, аби воно було однорідним. Після цього залиште суміш на 10-15 хвилин.

Смажити млинці потрібно на гарно розігрітій пательні з олією, з обох боків. Наливайте тісто тонким шаром, аби млинці були ажурними та ніжними.

Перевертайте млинець на інший бік, коли помітите, що краєчки почали рум'янитися. Кожна господиня робить це по-різному: хтось перевертає виделкою, хтось - лопаткою. Обирайте найбільш зручний спосіб саме для вас.

Подавати готові млинці можна як самостійну страву, так і разом з будь-якою начинкою. Чудово підійде джем або щось солоденьке.