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Ажурные блины без яиц и молока. Постный рецепт на минералке

Рецепт постных блинчиков (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Блинчики - идеальный вариант для завтрака, а также могут стать удачным дополнением к любому меню. Кроме этого, это блюдо достаточно бюджетное, особенно если вы будете готовить блины без яиц и молока.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самом простом постном рецепте блинов.

При написании материала были использованы источники: сайт Shuba, YouTube-канал фуд-блогерши Оксаны Голиян.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 миллилитров минеральной газировки
  • 50 г масла (3-4 столовые ложки)
  • половина чайной ложки соли
  • 2 чайные ложки сахара
  • 250-280 грамм муки.

Начнем приготовление. Ажурные блины очень быстро жарятся, а тесто для них делается буквально за несколько минут, после чего ему потребуется немного времени, чтобы оно настоялось. Сначала смешайте воду с солью и сахаром. Затем начинайте постепенно всыпать муку, тщательно все перемешивайте.

Затем добавьте масло и еще раз взбейте тесто, чтобы оно было однородным. После этого оставьте смесь на 10–15 минут.

Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде с маслом, с обеих сторон. Наливайте тесто тонким слоем, чтобы блины были ажурными и нежными.

Переворачивайте блинчик на другую сторону, когда заметите, что края начали румяниться. Каждая хозяйка делает это по-разному: кто-то переворачивает вилкой, кто-то - лопаткой. Выбирайте наиболее удобный способ именно для вас.

Подавать готовые блинчики можно как самостоятельное блюдо, так и вместе с любой начинкой. Прекрасно подойдет джем или что-то сладкое.

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