Ажурные блины без яиц и молока. Постный рецепт на минералке

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 миллилитров минеральной газировки

50 г масла (3-4 столовые ложки)

половина чайной ложки соли

2 чайные ложки сахара

250-280 грамм муки.

Начнем приготовление. Ажурные блины очень быстро жарятся, а тесто для них делается буквально за несколько минут, после чего ему потребуется немного времени, чтобы оно настоялось. Сначала смешайте воду с солью и сахаром. Затем начинайте постепенно всыпать муку, тщательно все перемешивайте.

Затем добавьте масло и еще раз взбейте тесто, чтобы оно было однородным. После этого оставьте смесь на 10–15 минут.

Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде с маслом, с обеих сторон. Наливайте тесто тонким слоем, чтобы блины были ажурными и нежными.

Переворачивайте блинчик на другую сторону, когда заметите, что края начали румяниться. Каждая хозяйка делает это по-разному: кто-то переворачивает вилкой, кто-то - лопаткой. Выбирайте наиболее удобный способ именно для вас.

Подавать готовые блинчики можно как самостоятельное блюдо, так и вместе с любой начинкой. Прекрасно подойдет джем или что-то сладкое.