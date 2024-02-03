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Бюджетні та смачні котлети з капусти. Ніхто не здогадається, що вони без м'яса

Субота 03 лютого 2024 12:58
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Бюджетні та смачні котлети з капусти. Ніхто не здогадається, що вони без м'яса Як приготувати котлети з капусти (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви втомилися від звичайних страв та хочете чогось смачненького, але бюджетного - спробуйте котлети з капусти. Вони дуже легко готуються та подобаються навіть тим, хто не любить овочі. Ніхто не помітить, що в котлетах немає м'яса.

Як приготувати котлети з капусти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Для приготування котлет з капусти вам знадобляться такі продукти:

  • 500 грамів звичайної капусти
  • 2 курячих яйця
  • 3 столові ложки борошна
  • 1 цибуля
  • копчена паприка, сіль, чорний мелений перець - на смак.

Окрім цього, ви можете приготувати оригінальний соус, який вдало доповнить котлети та зробить їх ще смачнішими. Для цього вам потрібні такі інгредієнти:

  • 1 свіжий огірок
  • 2 столові ложки майонезу
  • пучок кропу
  • 1 зубчик часнику
  • сіль - на смак.

Почнемо приготування. Нашинкуйте капусту, перекладіть її у каструлю та залийте усе водою. Проваріть її протягом 5 хвилин. Процідіть капусту та добре вичавіть рідину, аби вона не "плавала" у воді.

Потім подрібніть та обсмажте до золотавості цибулю. Додайте її до капусти. Далі вбийте яйця, додайте сіль, борошно, паприку та перець, й добре усе перемішайте.

Смажити такі котлетки дуже просто. Викладайте "тісто" на розігріту пательню з олією. Формувати котлети допоможе звичайна ложка. Смажте їх до готовності з двох боків, потім можете викласти котлети на паперову серветку, аби вона забрала зайвий жир. За бажанням страву можна протушкувати.

Приготуйте соус. Натріть огірок, наріжте кріп та часник, усе змішайте з майонезом та перемішайте. Можна додати сіль та подавайте соус разом з котлетами на стіл.

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