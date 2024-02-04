Ажурные блины без яиц и молока. Постный рецепт на минералке
Блинчики - идеальный вариант для завтрака, а также могут стать удачным дополнением к любому меню. Кроме этого, это блюдо достаточно бюджетное, особенно если вы будете готовить блины без яиц и молока.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самом простом постном рецепте блинов.
При написании материала были использованы источники: сайт Shuba, YouTube-канал фуд-блогерши Оксаны Голиян.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 миллилитров минеральной газировки
- 50 г масла (3-4 столовые ложки)
- половина чайной ложки соли
- 2 чайные ложки сахара
- 250-280 грамм муки.
Начнем приготовление. Ажурные блины очень быстро жарятся, а тесто для них делается буквально за несколько минут, после чего ему потребуется немного времени, чтобы оно настоялось. Сначала смешайте воду с солью и сахаром. Затем начинайте постепенно всыпать муку, тщательно все перемешивайте.
Затем добавьте масло и еще раз взбейте тесто, чтобы оно было однородным. После этого оставьте смесь на 10–15 минут.
Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде с маслом, с обеих сторон. Наливайте тесто тонким слоем, чтобы блины были ажурными и нежными.
Переворачивайте блинчик на другую сторону, когда заметите, что края начали румяниться. Каждая хозяйка делает это по-разному: кто-то переворачивает вилкой, кто-то - лопаткой. Выбирайте наиболее удобный способ именно для вас.
Подавать готовые блинчики можно как самостоятельное блюдо, так и вместе с любой начинкой. Прекрасно подойдет джем или что-то сладкое.
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