Азербайджанець із ЗСУ перехитрив і знищив купу росіян під Бахмутом

Військові ЗСУ не пускають російських окупантів до Бахмута. При цьому наші захисники не просто дають відсіч агресору, а й нещадно нищать його.
І перетворюють окупантів на "хороших" не тільки українці, а й представники інших національностей, які воюють за світ, вільний від злочинних диктаторських режимів.
Так, днями військовий із Азербайджану, який воює у лавах Збройних сил України, власноруч ліквідував цілу купу окупантів у Донецькій області.
Про подвиг чоловіка розповів у ефірі Baku TV співробітник цього телеканалу Мубаріз Асланов, який зараз знаходиться в Україні.
За словами азербайджанського журналіста, його співвітчизник-військовослужбовець ЗСУ з позивним "Уджар" заманив у пастку та знищив три диверсійні групи російської армії в районі Бахмута.
На жаль, справжнє ім’я воїна Мубаріз не озвучив. Але від цього новина не стає менш приємною.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку зараз російські військові продовжують вести штурмові дії. Противник здійснює масовані обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях.
До речі, подивіться неймовірні фотографії з навчань українських військових, які прямо зараз покращують свою бойову майстерність у Британії.
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