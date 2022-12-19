Зі зброєю та під снігом: з'явилися фото з навчань українських військових у Північній Англії

Днями в соціальних мережах з'явилися фото з навчань українських військових у Північній Англії. Хлопці тренуються в польових умовах попри сніг і холод навколо.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Об’єднаного Королівства у Twitter .

Як тренуються ЗСУ

Наразі деякі українські захисники проходять військове навчання в Північній Англії. Відомо, що їх готують до бойових дій саме на передовій.

"Українські новобранці, які беруть участь у навчальній програмі під керівництвом Великобританії, на початку цього тижня тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючи їх до бойових дій на передовій", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ на навчання в Англії (фото: twitter.com/DefenceHQ)

Промовистим є фото рюкзака військового, на якому видніється напис: "Так як один Бог на небі, так і одна Україна на землі".

Вочевидь наші хлопці знають, для чого вчаться та скоро покажуть росіянам, де раки зимують.

ЗСУ на навчання в Англії (фото: twitter.com/DefenceHQ)