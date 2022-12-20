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Азербайджанец из ВСУ перехитрил и уничтожил кучу россиян под Бахмутом

Один воин ВСУ уничтожил три диверсионных группы россиян (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Военные ВСУ не пускают российских оккупантов в Бахмут. При этом наши защитники не просто дают отпор агрессору, но и беспощадно уничтожают его.

И превращают оккупантов в "хороших" не только украинцы, но и представители других национальностей, воюющих за мир, свободный от преступных диктаторских режимов.

Так, на днях военный из Азербайджана, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины, ликвидировал целую кучу оккупантов в Донецкой области.

О подвиге мужчины рассказал в эфире Baku TV сотрудник этого телеканала Мубариз Асланов, который сейчас находится в Украине.

По словам азербайджанского журналиста, его соотечественник-военнослужащий ВСУ с позывным "Уджар" заманил в ловушку и уничтожил три диверсионные группы российской армии в районе Бахмута.

К сожалению, настоящее имя воина Мубариз не озвучил. Но от этого новость не становится менее приятной.

Напомним, что в Бахмутском направлении сейчас российские военные продолжают вести штурмовые действия. Противник производит массированные обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям.

Кстати, посмотрите невероятные фотографии с учений украинских военных, которые прямо сейчас улучшают свое боевое мастерство в Британии.

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Вооруженные силы УкраиныБахмутросіяниазербайджанець