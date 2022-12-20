Азербайджанец из ВСУ перехитрил и уничтожил кучу россиян под Бахмутом

Военные ВСУ не пускают российских оккупантов в Бахмут. При этом наши защитники не просто дают отпор агрессору, но и беспощадно уничтожают его.

И превращают оккупантов в "хороших" не только украинцы, но и представители других национальностей, воюющих за мир, свободный от преступных диктаторских режимов.

Так, на днях военный из Азербайджана, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины, ликвидировал целую кучу оккупантов в Донецкой области.