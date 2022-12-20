Азербайджанець із ЗСУ перехитрив і знищив купу росіян під Бахмутом

Військові ЗСУ не пускають російських окупантів до Бахмута. При цьому наші захисники не просто дають відсіч агресору, а й нещадно нищать його.

І перетворюють окупантів на "хороших" не тільки українці, а й представники інших національностей, які воюють за світ, вільний від злочинних диктаторських режимів.

Так, днями військовий із Азербайджану, який воює у лавах Збройних сил України, власноруч ліквідував цілу купу окупантів у Донецькій області.