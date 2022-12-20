ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Азербайджанець із ЗСУ перехитрив і знищив купу росіян під Бахмутом

Новость на русском →
Вівторок 20 грудня 2022 15:53
Азербайджанець із ЗСУ перехитрив і знищив купу росіян під Бахмутом Один воїн ЗСУ знищив три диверсійні групи росіян (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Військові ЗСУ не пускають російських окупантів до Бахмута. При цьому наші захисники не просто дають відсіч агресору, а й нещадно нищать його.

І перетворюють окупантів на "хороших" не тільки українці, а й представники інших національностей, які воюють за світ, вільний від злочинних диктаторських режимів.

Так, днями військовий із Азербайджану, який воює у лавах Збройних сил України, власноруч ліквідував цілу купу окупантів у Донецькій області.

Про подвиг чоловіка розповів у ефірі Baku TV співробітник цього телеканалу Мубаріз Асланов, який зараз знаходиться в Україні.

За словами азербайджанського журналіста, його співвітчизник-військовослужбовець ЗСУ з позивним "Уджар" заманив у пастку та знищив три диверсійні групи російської армії в районі Бахмута.

На жаль, справжнє ім’я воїна Мубаріз не озвучив. Але від цього новина не стає менш приємною.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку зараз російські військові продовжують вести штурмові дії. Противник здійснює масовані обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях.

До речі, подивіться неймовірні фотографії з навчань українських військових, які прямо зараз покращують свою бойову майстерність у Британії.

Також раніше ми писали, що відома американська співачка заспівала пісню про Маріуполь, від якої навертаються сльози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут росіяни азербайджанець