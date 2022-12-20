ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Азербайджанец из ВСУ перехитрил и уничтожил кучу россиян под Бахмутом

Новина українською →
Вторник 20 декабря 2022 15:53
Азербайджанец из ВСУ перехитрил и уничтожил кучу россиян под Бахмутом Один воин ВСУ уничтожил три диверсионных группы россиян (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Военные ВСУ не пускают российских оккупантов в Бахмут. При этом наши защитники не просто дают отпор агрессору, но и беспощадно уничтожают его.

И превращают оккупантов в "хороших" не только украинцы, но и представители других национальностей, воюющих за мир, свободный от преступных диктаторских режимов.

Так, на днях военный из Азербайджана, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины, ликвидировал целую кучу оккупантов в Донецкой области.

О подвиге мужчины рассказал в эфире Baku TV сотрудник этого телеканала Мубариз Асланов, который сейчас находится в Украине.

По словам азербайджанского журналиста, его соотечественник-военнослужащий ВСУ с позывным "Уджар" заманил в ловушку и уничтожил три диверсионные группы российской армии в районе Бахмута.

К сожалению, настоящее имя воина Мубариз не озвучил. Но от этого новость не становится менее приятной.

Напомним, что в Бахмутском направлении сейчас российские военные продолжают вести штурмовые действия. Противник производит массированные обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям.

Кстати, посмотрите невероятные фотографии с учений украинских военных, которые прямо сейчас улучшают свое боевое мастерство в Британии.

Также ранее мы писали, что известная американская певица спела песню о Мариуполе, от которой возвращаются слезы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут росіяни азербайджанець