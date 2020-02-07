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Азаров і його сім'я скупили будинки на Рубльовці: усі подробиці

STYLERПерсони    07.02.2020 - 13:49
Азаров і його сім'я скупили будинки на Рубльовці: усі подробиці
Азаров і його сім'я скупили нерухомість на Рубльовці (Колаж РБК-Україна)

Родичі Азарова скупили на Рубльовці елітні будинки і ділянки землі

Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров і члени його сім'ї скупили кілька будинків і ділянок землі в елітному районі на Рубльовці. Микола Азаров та його троє синів перебувають під слідством за трьома статтями Кримінального кодексу, але ще у 2014 році він покинув Україну і втік до Росії.

Як повідомляють журналісти видання Proekt.media, Микола Азаров з 2015 року орендував територію оздоровчого комплексу на Рубльовці на 50 соток землі.

Його дружина Людмила Азарова купила у 2014 році ділянку площею 15 соток з будинком в 1,1 тисячі квадратних метрів по сусідству. Варто відзначити, що така нерухомість стоїть на Рубльовці близько 370 мільйонів рублів (близько 5 мільйонів доларів).

Ще один маєток у 99 соток належить невістки екс-прем'єр-міністра Лілії Азарової. А ось сам Микола Азаров орендує 47 соток землі та будинок на території оздоровчого комплексу "Рублево-Успенський" в Петрово-Далекому.

Цей комплекс належить до нерухомості управління справами президента РФ і тому невідомо, чи сплачує Азаров за його оренду. В даних реєстрів зазначено, що земля йому була виділена на підставі якогось листа.

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