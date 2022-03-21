ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны РФ пригрозило "военным кораблем", но украинцы снова его послали (фото)

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 12:55
Минобороны РФ пригрозило "военным кораблем", но украинцы снова его послали (фото) Фото: Марка-иллюстрация художника Бориса Гроха, одержавшая победу на конкурсе
Автор: Светлана Мащенко

Министерство обороны РФ решило пригрозить нам "русским военным кораблем", однако вновь получило достойный ответ.

Угрожающую картинку враждебное ведомство опубликовало в Twitter.

"Никогда не злите русский военный корабль", - подписана картинка с выпуском ракеты с судна.

Минобороны РФ пригрозило &quot;военным кораблем&quot;, но украинцы снова его послали (фото)

Украинцы быстро нашлись и в комментариях снова отправили корабль по месту назначения.

В частности, к фразе "Никогда не злите русский военный корабль" добавили "иначе разбомбим ваш роддом", а ракету изобразили в форме фаллоса.

Минобороны РФ пригрозило &quot;военным кораблем&quot;, но украинцы снова его послали (фото)

Немного истории о культовой фразе

"Русский военный корабль, иди на хуй" - фраза-ответ украинских солдат с острова Змеиный, которую во время российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года получил российский оккупационный корабль на предложение сдаться.

На Змеином тогда находилось 13 украинских пограничников. Сейчас, по некоторой информации, они находятся в плену.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар"

Пограничник Роман Грибов на это ответил: "Русский военный корабль, иди на хуй!"

Минобороны РФ пригрозило &quot;военным кораблем&quot;, но украинцы снова его послали (фото)

Фото: Роман Грибов (wikipedia.org)

Ранее мы писали, что Украина становится сплошной "Чернобаевкой". Где самые адские места для захватчика.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Война России против Украины
LITE
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка