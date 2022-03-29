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Пограничник, пославший русский корабль, вернулся из плена. Дома его наградили

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 17:05
Пограничник, пославший русский корабль, вернулся из плена. Дома его наградили Фото: Автор лозунга о российский корабль вернулся из плена домой (t.me/mvs_ukraine/10451)
Автор: Сергей Пышкин

Автор лозунга о российском корабле Роман Грибов вернулся из плена в Украину. Пограничнику был вручен знак отличия "За заслуги перед Черкащиной".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пограничник Роман Грибов, вернулся из плена на родную Черкащину. Он вместе с собратьями продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", - пишет МВД.

Напомним, РБК-Украина писало о первый обмен пленными между Украиной и Россией.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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