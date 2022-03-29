Автор крилатої фрази про російський військовий корабель повернувся додому: що відомо про Героя України

У перший день війни Росії проти України прикордонники з острова Зміїний відправив російський військовий корабель по відомому напрямку. Український прикордонник виголосив цю фразу у відповідь на вимогу російського ВМФ здатися.

Що відомо про цього героя України, як його звуть та інші цікаві подробиці – читайте нижче.

Прикордонник і захисник України з острова Зміїний, Який послав за відомою адресою російський військовий корабель – 31-річний Роман Грибов. Він родом із Золотоноші Черкаської області.

Народився в 1990 році, закінчив професійний ліцей в Золотоноші та отримав у 2008 році спеціальність машиніста бульдозера. А потім став прикордонником на острові Зміїний в Чорному морі.

Саме він 24 лютого під час атаки російських окупантів відповів на вимогу скласти зброю і здатися тією самою фразою: "російський військовий корабель, йди на *уй!". Фраза стала крилатою і фактично девізом вже у всій війні. У цьому напрямку стали посилати російські літаки, танки, поїзди та багато іншого.

Українці швидко підхопили фразу і стали використовувати її скрізь – від футболок до текстів пісень, на плакатах у містах і навіть на поштовій марці. Вона символізує українську боротьбу проти окупанта.

Як розповіла мама Романа, Тетяна Рудольфівна - вона пишається своїм сином.

"Ми з Ромою пройшли дуже важке життя. І мені дісталося, і йому. Мене дістають болячки, але разом ми мужньо все витримали. Він звик до труднощів. Я його вчила добру і всьому хорошому. Вчила, що найголовніше в житті - люди, а гроші - це вже другорядне, що потрібно любити свою землю, свою Батьківщину", - повідомила жінка в коментарі для ВЗ.

Роман Грибов повернувся додому

Роман Грибов вже чотири роки захищає Україну. Він військовослужбовець і підписав вже другий контракт з ЗСУ. 24 лютого він говорив з мамою телефоном, і вона відчула тривогу – син говорив з нею ніжніше, ніж зазвичай. Він попередив маму, що почалася війна і порадив зробити запас продуктів.

"Він зробив так, щоб убити словом цей корабель. До речі, я ніколи в житті не чула, щоб син при мені матюкався", - додала мама Романа.

Після бою на острові Зміїний, вся Україна, затамувавши подих очікувала новин про 13 хоробрих прикордонників. Була інформація про те, що вони могли загинути.

Але на щастя, українські герої залишилися живі, хоч і потрапили в полон. Пізніше відбувся обмін полоненими, і хлопці змогли повернутися додому.

29 березня Роман Грибов повернувся додому. Сьогодні він отримав нагороду"За заслуги перед Черкащиною".