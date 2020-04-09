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Автомобіль головного санітарного лікаря Ляшко потрапив у ДТП в Миколаєві: деталі

STYLERЖиття    09.04.2020 - 14:34
Автомобіль головного санітарного лікаря Ляшко потрапив у ДТП в Миколаєві: деталі
Автомобіль Ляшко потрапив у ДТП (Колаж РБК-Україна)

Віктор Ляшко вирушив у Миколаїв, щоб з'ясувати, чому в них немає коронавіруса

Автомобіль головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка потрапив у ДТП в Миколаєві. Volkswagen Passat, який надала місцева влада міста Миколаєва для пересування представникам МОЗ, врізався в мікроавтобус Renault Trafic з журналістами.

Як повідомляє видання Novosti-N, аварія сталася вдень 9 квітня, на вулиці Лазурній. За словами очевидців, водій легкового автомобіля здавав назад і врізався в мікроавтобус журналістів, який був припаркований.

Варто відзначити, що в момент інциденту Віктора Ляшка в автомобілі не було й у результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали незначні технічні пошкодження.

Автомобіль головного санітарного лікаря Ляшко потрапив у ДТП в Миколаєві: деталі

Автомобіль головного санітарного лікаря Ляшко потрапив у ДТП в Миколаєві: деталі

Автомобіль головного санітарного лікаря Віктора Ляшко потрапив у ДТП (Фото: novosti-n.org)

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вирушив у Миколаїв, щоб перевірити роботу лабораторного центру міста, відвідати інфекційну лікарню і вивчити роботу мобільної бригади з відбору матеріалів у пацієнтів для проведення ПЛР-аналізу. У представників МОЗ є підозра, що в області порушено алгоритми діагностування коронавірусу.

Віктор Ляшко в Миколаєві

Миколаїв та Миколаївська область – єдиний регіон в Україні, де немає жодного зафіксованого випадку коронавірусу. Як пояснила влада міста, всім пацієнтам в Миколаєві, у яких підозрюють COVID-19, тести роблять. Мер міста Олександр Сенкевич відзначив, що рівень смертей в цьому році від пневмоній навіть став менше.

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