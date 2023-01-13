Автомат чи механіка: кардіолог назвала кращий тонометр для вимірювання тиску

Автомат чи механіка, що обрати?

Кардіолог, для домашніх вимірювань, рекомендує пацієнтам автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.

Адже некоректні показники може давати, як механіка, так і автомат, коли ви міряєте тиск неправильно.

Коли тонометр може "брехати"?

Некоректні показники можуть виникати при:

накладанні манжети по одязі,

треморі (тремтінні) кінцівки,

вживанні міцної кави, чаю,

курінні напередодні,

розмові,

наповненому сечовому міхурі,

недостатньому відпочинку перед вимірюванням.

Важливі моменти

При виборі моделі треба проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму вашого плеча.

А от моделі "на зап’ястя" рекомендується використовувати у якості варіанту для подорожей.

В чому суттєва різниця між тонометрами

У механічних тонометрах використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде на слух за допомогою фонендоскопу.

В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.

Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.

Головні помилки при вимірюванні тиску:

Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу)

Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням

Розмова під час вимірювання

Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою

Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників

Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились

Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники

Якщо у вас є сумніви щодо справності тонометра, гаджет можна перевірити на прийомі у кардіолога.