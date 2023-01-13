Автомат чи механіка: кардіолог назвала кращий тонометр для вимірювання тиску

Тонометри для вимірювання тиску бувають трьох видів: механічний, автоматичний чи напівавтоматичний. Кожен має свою специфіку і особливості, але який з них краще?
Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Федів
Кардіолог, для домашніх вимірювань, рекомендує пацієнтам автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.
Адже некоректні показники може давати, як механіка, так і автомат, коли ви міряєте тиск неправильно.
Некоректні показники можуть виникати при:
При виборі моделі треба проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму вашого плеча.
А от моделі "на зап’ястя" рекомендується використовувати у якості варіанту для подорожей.
У механічних тонометрах використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде на слух за допомогою фонендоскопу.
В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.
Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.
Якщо у вас є сумніви щодо справності тонометра, гаджет можна перевірити на прийомі у кардіолога.
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