Автомат или механика: кардиолог назвала лучший тонометр для измерения давления

Автомат или механика, что выбрать?

Кардиолог, для домашних измерений, рекомендует пациентам автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.

Ведь некорректные показатели может давать как механика, так и автомат, когда вы измеряете давление неправильно.

Когда тонометр может "лгать"?

Некорректные показатели могут возникать при:

наложении манжеты по одежде,

треморе (дрожании) конечности,

употреблении крепкого кофе, чая,

курении накануне,

разговоре,

наполненном мочевом пузыре,

недостаточном отдыхе перед измерением.

Важные моменты

При выборе модели следует проконтролировать соответствие размера манжеты к объему вашего плеча.

А вот модели "на запястье" рекомендуется использовать в качестве варианта для путешествий.

В чем существенная разница между тонометрами

В механических тонометрах используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет на слух с помощью фонендоскопа.

В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.

Полуавтоматические тонометры – это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.

Главные ошибки при измерении давления:

Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды)

Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением

Разговор при измерении

Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой

Неправильная поза - нога за ногу тоже влияет на точность показателей

Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились

Полный мочевой пузырь может повысить показатели

Если у вас есть сомнения по поводу исправности тонометра, гаджет можно проверить на приеме у кардиолога.