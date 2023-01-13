Автомат или механика: кардиолог назвала лучший тонометр для измерения давления

Тонометры для измерения давления бывают трех видов: механические, автоматические или полуавтоматические. Каждый имеет свою специфику и особенности, но какой из них лучше?
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Федов
Кардиолог, для домашних измерений, рекомендует пациентам автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.
Ведь некорректные показатели может давать как механика, так и автомат, когда вы измеряете давление неправильно.
Некорректные показатели могут возникать при:
При выборе модели следует проконтролировать соответствие размера манжеты к объему вашего плеча.
А вот модели "на запястье" рекомендуется использовать в качестве варианта для путешествий.
В механических тонометрах используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет на слух с помощью фонендоскопа.
В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.
Полуавтоматические тонометры – это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.
Если у вас есть сомнения по поводу исправности тонометра, гаджет можно проверить на приеме у кардиолога.
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