Автофиксация нарушений ПДД: как обжаловать штраф

В Киеве и области начали работать камеры автофиксаций нарушений и с первых минут на камеры поймали 262 нарушителя. А это значит, что водители в ближайшее время получат письма о штрафах.

На данный момент установлено уже 20 камер в Киеве и еще 30 камер в области. Места размещения камер выбраны не случайно, по статистике именно там чаще всего случаются ДТП. Камера фиксирует превышение скорости на 20 км/в час плюс 3 км/в час добавляется на погрешность измерительного прибора. Камеры в столице фиксируют превышения более 103 км/в час, пишет издание "КП в Украине".

Как происходит автофиксация

Камеры сканируют поток автомобилей и если водитель превышает скорость, то фиксируется номер транспортного средства. Программное обеспечение выбирает из базы данных владельца машины, за которым зарегистрирован номер. После этого выносится постановление о штрафе.

Как автовладельцы будут оплачивать штрафы

Письмо, которое получит автовладелец – копия постановления. Его присылают водителю обычной почтой, заказным письмом. В силу оно вступает с момента получения либо с момента его возврата в полицию, при условии, если автовладелец от него отказался или не получил. В копии постановления есть реквизиты, по которым нужно оплатить штраф. Сделать это можно в банке или через онлайн-банкинг. Квитанцию следует сохранить. Штрафы надлежит оплатить в течение 15 дней со дня уведомления. В первые 10 банковских дня будут действовать льготы – 50% (учитываются две недели с выходными).

Размеры штрафов

Превышение скорости от 20 км/в час – 255 гривен (по льготе 122 гривны 50 копеек)

Превышение скорости от 50 км/в час – 510 гривен (260 гривен)

Превышение скорости, которое угрожало созданием аварийной обстановки – 680 гривен (340 гривен)

Как будут считать нарушения

Одна камера – один штраф. Если водитель проедет с превышением скорости к примеру, от Киева до Василькова, то он попадет сразу на 9 камер. И соответственно, оплатить придется сразу 9 штрафов.

Важные нюансы

Если автомобиль находится в угоне или украдены номера. Водитель должен написать заявление об угоне или краже, взять справку у следователя и предоставить ее в полицию в течение 20 дней со дня получения копии постановления о штрафе.

Письмо потеряли или просто бросили в ящик, который никто не проверяет. Штраф будет считаться "отказным" и постановление все равно вступит в силу. В будущем водителей планируют дополнительно информировать о штрафах с помощью смс или электронной почты. Но это практика пока не отработана.

Камера поймала авто на "евробляхах". Штраф будет выписано на то лицо, которое ввезло машину в Украину. Не имеет значение, сколько людей побывало за рулем.

Автомобиль с регистрацией на временно оккупированных территориях. Таких нарушителей будут искать через Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Отправлять письма в неподконтрольные регионы – бессмысленно и даже опасно. Если по адресу переселенца не окажется, то это будут его проблемы.

За рулем был другой человек. Штраф придет тому человеку, на которого машина зарегистрирована, даже если ею управлял другой водитель, по доверенности. Фактического водителя можно попросить оплатить штраф, принести квитанцию в полицию и написать заявление, что ответственность за нарушение он берет на себя. Тогда протокол аннулируют.

Если штраф не будет оплачен вовремя

Через 15 дней после конечного срока будет запущен механизм принудительного взыскания задолженности. Авто будет объявлено в розыск, а потом транспортировано на штрафплощадку. Владельцу его вернут только после оплаты задолженности и закрытия производства. Для этого придется идти в исполнительную службу, писать заявление, прилагать квитанцию, ждать. Сверх штрафа придется оплатить также эвакуацию и пребывание на штрафплощадке.

Как обжаловать штраф

Постановление о штрафе можно обжаловать в суде в течение 10 дней после получения копии. Производство будет приостановлено до рассмотрения иска.

"Наложение штрафа в "автоматическом режиме" можно оспорить, ссылаясь на нарушение 61-й и 62-й статей Конституции, имеющей главенство над всеми другими законами. Первая статья гласит, что ответственность каждого носит индивидуальный характер, вторая – что пока вина человека не доказана, он перед законом чист. Презумпция невиновности, согласно решениям Европейского суда, распространяется как на уголовные преступления, так и на административные нарушения", - объясняет юрист Сергей Закутайло.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским водителям начнут рассылать "письма счастья" с 1 июня.

А также рассказывали о том, что в Украине могут появиться платные дороги.