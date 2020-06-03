Автофіксація порушень ПДР: як оскаржити штраф

У Києві та області почали працювати камери автофіксацій порушень і з перших хвилин на камери зловили 262 порушників. А це означає, що водії найближчим часом отримають листи про штрафи.

На цей момент встановлено вже 20 камер в Києві та ще 30 камер в області. Місця розміщення камер обрані не випадково, за статистикою саме там найчастіше трапляються ДТП. Камера фіксує перевищення швидкості на 20 км/годину плюс 3 км/год додається на похибку вимірювального приладу. Камери в столиці фіксують перевищення понад 103 км/год, пише видання "КП в Україні".

Як відбувається автофіксація

Камери сканують потік автомобілів і якщо водій перевищує швидкість, то фіксується номер транспортного засобу. Програмне забезпечення вибирає з бази даних власника машини, за яким зареєстровано номер. Після цього виноситься постанова про штраф.

Як автовласники будуть оплачувати штрафи

Лист, який отримає автовласник – копія постанови. Його надсилають водієві звичайною поштою, рекомендованим листом. Вона набуває чинності з моменту отримання або з моменту його повернення в поліцію, за умови, якщо автовласник від нього відмовився або не отримав. У копії постанови є реквізити, за якими потрібно сплатити штраф. Зробити це можна в банку або через онлайн-банкінг. Квитанцію слід зберегти. Штрафи належить сплатити протягом 15 днів з дня повідомлення. У перші 10 банківських днів будуть діяти пільги – 50% (враховуються два тижні з вихідними).

Розміри штрафів

Перевищення швидкості від 20 км/год – 255 гривень (по пільзі 122 гривні 50 копійок)

Перевищення швидкості 50 км/год – 510 гривень (260 гривень)

Перевищення швидкості, яке загрожувало створенням аварійної ситуації – 680 гривень (340 гривень)

Як будуть рахувати порушення

Одна камера – один штраф. Якщо водій проїде з перевищенням швидкості приміром, від Києва до Василькова, то він потрапить відразу на 9 камер. І відповідно, доведеться сплатити відразу 9 штрафів.

Важливі нюанси

Якщо автомобіль знаходиться викрадений або вкрадені номери. Водій повинен написати заяву про викрадення або крадіжку, взяти довідку у слідчого і надати її в поліцію протягом 20 днів з дня отримання копії постанови про штраф.

Лист, які втрачені або просто кинули в скриньку, який ніхто не перевіряє. Штраф буде вважатися "відмовним" та постанова все одно набере чинності. В майбутньому водіїв планують додатково інформувати про штрафи за допомогою смс або електронної пошти. Але це практика поки що не відпрацьована.

Камера зловила авто на "евробляхах". Штраф буде виписано на ту особу, яка ввезла машину в Україну. Не має значення, скільки людей побувало за кермом.

Автомобіль з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях. Таких порушників будуть шукати через Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Відправляти листи в непідконтрольні регіони – безглуздо і навіть небезпечно. Якщо за адресою переселенця не виявиться, то це його проблеми.

За кермом був інший чоловік. Штраф прийде тій людини, на яку машина зареєстрована, навіть якщо нею керував інший водій, за довіреністю. Фактичного водія можна попросити оплатити штраф, принести квитанцію в поліцію і написати заяву, що відповідальність за порушення він бере на себе. Тоді протокол анулюють.

Якщо штраф не буде сплачено вчасно

Через 15 днів після кінцевого терміну буде запущений механізм примусового стягнення заборгованості. Авто буде оголошено у розшук, а потім транспортовано на штрафмайданчик. Власнику його повернуть тільки після оплати заборгованості та закриття провадження. Для цього доведеться йти у виконавчу службу, писати заяву, докладати квитанцію, чекати. Понад штрафу доведеться сплатити також евакуацію і перебування на штрафмайданчику.

Як оскаржити штраф

Постанову про штраф можна оскаржити в суді протягом 10 днів після одержання копії. Виробництво буде зупинено до розгляду позову.

"Накладення штрафу в "автоматичному режимі" можна заперечити, посилаючись на порушення 61-й і 62-ї статей Конституції, що має верховенство над усіма іншими законами. Перша стаття свідчить, що відповідальність кожного має індивідуальний характер, друга – поки вина людини не доведена, вона перед законом чистий. Презумпція невинуватості, згідно з рішенням Європейського суду, поширюється як на кримінальні злочини, так і на адміністративні порушення", - пояснює юрист Сергій Закутайло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським почнуть розсилати водіям "листи щастя" з 1 червня.

А також розповідали про те, що в Україні можуть з'явитися платні дороги.