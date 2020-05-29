Украинским водителям начнут рассылать "письма счастья" с 1 июня: как и за что будут штрафовать

Автофиксация нарушений ПДД в Украине (коллаж РБК-Украина)

Камеры автофиксации нарушений ПДД имеют погрешность замера 2% на скорости свыше 100 км/ч

В Украине заработают системы автофиксации нарушений ПДД уже полноценно с понедельника, 1 июня. Эти 50 камер установлены в Киеве и области, они имеют определенную погрешность замера, а "обмануть" устройства с помощью пленок на номера авто водителям не удастся.

В Аналитическом центре безопасности дорожного движения рассказали, что будут получать информацию о нарушениях по принципу случайного распределения. Об этом передает AUTO-Consulting.

Как и где будут писать "письма счастья"

После проверки сведения о нарушении ПДД будут формировать постановления о штрафах и скреплять электронной подписью. Этим занимаются сотрудники Аналитического центра безопасности дорожного движения.

Инспекторы полиции уточнили, что "спорные" случаи будут отправлять на проверку более высокого уровня.

В отдельную электронную папку для анализа будет собирать информацию об автомобилях-двойниках или о несоответствии номерного знака автомобилю.

Постановления о штрафах - так называемые "письма счастья" - будут отправлять нарушителям. Документ будет иметь защиту от подделок в виде металлизированной полосы и QR-код, отсканировав который можно посмотреть видео с зафиксированным нарушением.

Какие штрафы и за что будут наказывать

Сумма штрафов сейчас составляет 255 гривен. Впрочем, заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что ведомство работает над тем, чтобы в Украине штрафы за нарушение ПДД соответствовали проценту от доходов нарушителя (такая практика применяется в некоторых странах Европы).

Штраф можно оплатить со смартфона. Отмечается, что если сделать это в течение 10 дней, будет скидка - 50%.

За уклонение от штрафов могут лишить авто и другого имущества.

Ненаказуемый зазор в превышении установленной скорости останется прежним - на 20 км/ч. К нему еще добавятся 3 км/ч - на погрешность замера камеры.

Добавим, что погрешность камер составляет около 2 км/ч на скорости до 100 км/ч и 2% на скорости свыше 100 км/ч.

Геращенко рассказал, что в столице сохранится ограничение скорости в 80 км/ч на некоторых магистралях.

Таким образом, фактически можно будет ехать со скоростью 103 км/ч (80+20+3).

Можно ли "скрыться" от камер автофиксации

В МВД рассказали, что камеры имеют хорошее разрешение и не советуют водителям пытаться их обмануть при помощи спецпленок на номера, которые сейчас предлагают купить в интернете.

По словам заместителя начальника патрульной полиции Алексея Белошицкого, за закрывание или замазывание номерных знаков (или вообще его отсутствие) предусмотрен штраф 170 гривен.

За повторное подобное нарушение будут штрафовать уже на 255 гривен.

Между тем Белошицкий признался, что при сильном снегопаде или ливне камеры не смогут зафиксировать нарушение. А еще они не работают в темноте, поэтому устройства и установили на освещенных участках дорог.

Система фиксации рассчитана на обслуживание 6000 камер, поэтому их количество постоянно будет увеличиваться.

В Украине водителям будут рассылать "письма счастья" (Фото: autoconsulting.com.ua)

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал, что до 1 июня будут также установлены камеры и во Львовской области, на которую распространяют систему автофиксации нарушений ПДД в первую очередь.

Ранее мы писали о том, что в Украине возвращают обязательный техосмотр и рассказывали, чем он будет отличаться от прежнего.

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Автор: Владимир Костырин