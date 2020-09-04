Авто въехало в толпу протестующих в самом центре Нью-Йорка: появилось видео

Во время акции Black Lives Matter на Таймс-сквер толпу протестующих протаранило авто
В толпу протестующих на Таймс-сквер въехало авто. Это произошло во время акции в поддержку движения Black Lives Matter в самом центре Нью-Йорка вечером в четверг, 3 сентября.
В полиции Нью-Йорка рассказали, что инцидент произошел на пересечении 46-й улицы и Седьмой авеню, где митинговали сторонники Дональда Трампа и марша BLM. Машина - черный седан Ford Taurus 2013 года - ехала с запада на восток и "пронеслась сквозь толпу".
"Водитель автомобиля попал в эпицентр, когда протестующие встретились между собой. Офицеры попросили мужчину переместить его машину, чтобы полиция могла разделить две группы", - рассказывают очевидцы.
Но вместо этого, водитель резко дал по газам. Также на видео видно, что некоторые протестующие погнались за авто, но их попытки догнать и задержать преступника оказались тщетными.
Во время инцидента трое протестующих получили легкие синяки и царапины. Полиция Нью-Йорка ищет водителя этой машины.
В США автомобиль въехал в толпу протестующих
Тем временем в комментариях в соцсетях юзеры предполагают, что водитель авто просто испугался.
"Вероятно, он скажет, что остановился (это видно на видео), затем испугался самих протестующих, которых было очень много", - написал один из американцев.
При этом многие комментаторы оправдывают водителя.
Ранее мы писали, что в США "копы" снова задушили афроамериканца.