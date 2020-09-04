Авто в'їхало в натовп протестувальників в самому центрі Нью-Йорка: з'явилося відео

Під час акції Black Lives Matter на Таймс-сквер натовп протестувальників протаранило авто
У натовп протестувальників на Таймс-сквер в'їхало авто. Це сталося під час акції на підтримку руху Black Lives Matter в самому центрі Нью-Йорка ввечері в четвер, 3 вересня.
У поліції Нью-Йорка розповіли, що інцидент стався на перетині 46-ї вулиці і Сьомої авеню, де мітингували прихильники Дональда Трампа і маршу BLM. Машина - чорний седан Ford Taurus 2013 року - їхала з заходу на схід і "пронеслася крізь натовп".
"Водій автомобіля потрапив в епіцентр, коли протестувальники зустрілися між собою. Офіцери попросили чоловіка перемістити його машину, щоб поліція могла розділити дві групи", - розповідають очевидці.
Але замість цього, водій різко дав по газам. Також на відео видно, що деякі протестувальники погналися за авто, але їх спроби наздогнати і затримати злочинця виявилися марними.
Під час інциденту троє протестувальників отримали легкі синці та подряпини. Поліція Нью-Йорка шукає водія цієї машини.
США автомобіль в'їхав у натовп протестувальників
Тим часом у коментарях в соцмережах юзери припускають, що водій авто просто злякався.
"Мабуть, він скаже, що зупинився (це видно на відео), потім злякався самих протестувальників, яких було дуже багато", - написав один з американців.
При цьому багато коментаторів виправдовують водія.
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