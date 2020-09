В США "копы" снова задушили афроамериканца: надели мешок на голову

Афроамериканец Дэниел Пруд стал жертвой жестокости полицейских при задержании

В США снова вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Дэниела Пруда по вине полицейских. 41-летний мужчина погиб после того, как полицейские надели ему на голову мешок и продержали несколько минут прижатым к асфальту.

Вопиющий случай произошел в Рочестере (штат Нью-Йорк) еще 23 марта. Об этом пишет Democrat and Chronicle. Но обнародовали его только в начале сентября.

Известно, что брат Дэниела позвонил в службу спасения, сообщить, что он выбежал на улицу голым. Действительно, у мужчины произошло психическое обострение. Он бегал по улице без одежды и кричал, что у него коронавирус.

Полицейские приехали на место и надели ему на голову специальный мешок. При этом мужчина сопротивлялся и просил дать ему пистолет. Тогда полицейские прижали его к асфальту и придавили спину коленом. Через несколько минут Дэниел Пруд перестал подавать признаки жизни.

Задержание Дэниела Пруда (видео: democratandchronicle.com)

Он скончался в больнице через неделю. И судмедэкспертиза выяснила, что причиной его критического состояния стала асфиксия. А обострение психического расстройства произошло после отравления фенциклидином.

Дэниел Т. Пруд умер 30 марта в больнице Strong Memorial Hospital, через неделю после того, как его доставила туда скорая помощь. В течение недели его жизнь поддерживали искусственно, но из-за смерти мозга вынуждены были отключить от аппарата жизнеобеспечения.

Пруд родился в Чикаго и жил там со своей сестрой. Мужчина приехал в Рочестер 22 марта к брату. Он не был женат, детей у Дэниела не осталось.

"Дэниел никогда ни с кем не был агрессивен. Дэниел никогда никого не беспокоил, - сказал брат погибшего. - А полиция обращалась с моим братом как с мусором".

Брат Дэниела говорит, что он никогда раньше не вел себя подобным образом.

Дэниел Пруд (фото: democratandchronicle.com)

Когда СМИ предали огласке этот случай в Рочестере, в городе снова вспыхнули массовые протесты. Известно, что сотрудники полиции вынуждены прибегать к использованию слезоточивого газа.

Все вскрылось после того, как семья Пруда с помощью местных активистов организовала пресс-конференцию, потребовав уволить причастных к делу офицеров и предъявить им обвинения в его убийстве.

Также одним из требований активистов является, чтобы полицейские больше не выезжали на случаи, связанные с психическим здоровьем.

А столкновения с полицией в среду, 2 сентября, ​​привели к аресту девяти активистов.

Police and troopers just rushed at the protesters pic.twitter.com/bYEtdtljJG