Авто на этих номерах больше не въедут в Украину: как они выглядят

В соответствии с поручением Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республика Молдова, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые, нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республика Молдова.

Транспортные средства из Приднестровского региона Республика Молдова с другими регистрационными номерами пропускать через государственную границу не будут.

Стоит отметить, что жителям Приднестровского района три года назад дали возможность перерегистрировать свои автомобили и получить нейтральные номера, которые дают право на пересечение границы. Пункты перерегистрации были открыты в нескольких городах.

Какие автомобили пропускать не будут:

Автомобили, у которых регистрационные номера так называемой "республики". На них нет значка MD.

Какие автомобили будут пропускать на границе

Нейтральные номера и наклейка на стекле MD

Номера с регистрацией в Молдове

Как выглядит нейтральный номер:

Данный вид номеров начал выдаваться с 10 сентября 2018 года, однако формат номеров был изменен на БББ ЦЦЦ. Существует также двухрядное исполнение номера, где буквы помещены в верхний ряд, а цифры — в нижний.