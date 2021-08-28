Перевозка детей без автокресла: какие штрафы могут получить водители

В Украине перевозка детей в автомобиле без специального автокресла запрещена. Водители могут получить серьезный штраф за то, что подвергают маленьких пассажиров опасности. Правила безопасной перевозки детей четко прописаны в ПДД.

Какие штрафы может получить водитель за перевозку ребенка без автокресла – читайте в нашем материале ниже.

Штраф за отсутствие автокресла

В законе сказано (раздел 21 ПДД), что автокресло нужно обязательно всем детям, чей рост ниже 145 см. Ранее был указан возраст, с которого можно было перевозить ребенка без автокресла – 12 лет. Но эту норму из закона убрали.

Первое нарушение карается штрафом в размере 510 гривен. При повторном нарушении в течение 12 месяцев, водитель получит штраф в размере 850 гривен.

Важно! Выписать штраф за отсутствие автокресла водителю могут сотрудники полиции только в том случае, если они остановят автомобиль при нарушении ПДД. Специально для проверки наличия автокресла полиция автомобили не останавливает.

Без специального автокресла могут ездить только дети, которые выросли до 145 см и при этом возраст ребенка значения не имеет. По достижению необходимого роста, ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности.

Использование бустера

Для более старших детей можно использовать бустеры в автомобиле – специальные приспособления, которые дают возможность пристегнуть ребенка плотно защитным ремнем безопасности.

В законе указывается, что ребенка нужно перевозить в автомобиле со специальной удерживающей системой, но четкого указания об автокреслах нет. А это значит, что приспособление в машине может быть любым – главное, чтобы оно обеспечивало безопасность маленького пассажира. Бустер стоит использовать для детей ростом от 120 см и весом от 15 кг.

Маленьких детей стоит перевозить только с использованием автокресла, которое надежно можно закрепить в автомобиле и обеспечить ребенку безопасность. Как показывает статистика, перевозка детей со специальными средствами снижает риск травм и гибели во время ДТП на 50%.

Перевозка детей на руках у взрослых

А вот перевозить детей на руках в Украине категорически запрещено. Взрослый не сможет обеспечить ребенку безопасности в случае аварии.

Специальное автокресло должны также использовать в автомобилях служб такси.