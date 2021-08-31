Украина запрещает въезд автомобилям на приднестровских номерах

С 1 сентября Украина запрещает въезд на свою территорию автомобилям из Приднестровского региона Молдовы на номерах так называемой "республики". Номера должны быть согласованного образца или нейтральными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что в соответствии с поручением Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел с 1 сентября к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.

"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины", - говорится в сообщении.