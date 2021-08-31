Авто на этих номерах больше не въедут в Украину: как они выглядят

С 1 сентября в Украину будет запрещен въезд автомобилям с регистрацией Приднестровского региона Молдовы. Это касается автомобилей на номерах так называемой "республики". Номера автомобиля для пересечения украинской границы должны быть согласованного образца или нейтральными.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы .

В соответствии с поручением Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республика Молдова, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые, нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республика Молдова.

Транспортные средства из Приднестровского региона Республика Молдова с другими регистрационными номерами пропускать через государственную границу не будут.

Стоит отметить, что жителям Приднестровского района три года назад дали возможность перерегистрировать свои автомобили и получить нейтральные номера, которые дают право на пересечение границы. Пункты перерегистрации были открыты в нескольких городах.

Какие автомобили пропускать не будут:

Автомобили, у которых регистрационные номера так называемой "республики". На них нет значка MD.

Какие автомобили будут пропускать на границе

Нейтральные номера и наклейка на стекле MD

Номера с регистрацией в Молдове

Как выглядит нейтральный номер:

Данный вид номеров начал выдаваться с 10 сентября 2018 года, однако формат номеров был изменен на БББ ЦЦЦ. Существует также двухрядное исполнение номера, где буквы помещены в верхний ряд, а цифры — в нижний.