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Авто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядають

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Вівторок 31 серпня 2021 21:25
Авто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядають Фото: Авто з якими номерами не зможуть в'їхати в Україну (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анна Шиканова

З 1 вересня в Україну буде заборонений в'їзд автомобілям з реєстрацією Придністровського регіону Молдови. Це стосується автомобілів на номерах так званої "республіки". Номери автомобіля для перетину українського кордону повинні бути узгодженого зразка або нейтральними.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Згідно з дорученням Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі в міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби з Придністровського регіону Республіки Молдова, які мають реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка і так звані нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими відповідно до законодавства Республіки Молдова.

Транспортні засоби з Придністровського регіону Республіка Молдова з іншими реєстраційними номерами пропускати через державний кордон не будуть.

Варто відзначити, що жителям Придністровського району три роки тому дали можливість перереєструвати свої автомобілі та отримати нейтральні номери, які дають право на перетин кордону. Пункти перереєстрації були відкриті в декількох містах.

Які автомобілі пропускати не будуть:

Автомобілі, у яких реєстраційні номери так званої "республіки". На них немає значка MD.

Авто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядаютьАвто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядаютьЯкі автомобілі будуть пропускати на кордоні

Нейтральні номери та наклейка на склі MD

Номери з реєстрацією в Молдові

Авто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядаютьАвто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядають

Як виглядає нейтральний номер:

Даний вид номерів почав видаватися з 10 Вересня 2018 року, проте формат номерів був змінений на БББ ЦЦЦ. Існує також дворядне виконання номера, де букви поміщені в верхній ряд, а цифри — в нижній.

Авто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядають

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штрафи може отримати водій за перевезення дитини без спеціального крісла.

А також розповідали про те, хто не зможе розмитнити "євробляху" і залишиться без авто.

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