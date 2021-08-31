Авто на цих номерах більше не в'їдуть в Україну: як вони виглядають

З 1 вересня в Україну буде заборонений в'їзд автомобілям з реєстрацією Придністровського регіону Молдови. Це стосується автомобілів на номерах так званої "республіки". Номери автомобіля для перетину українського кордону повинні бути узгодженого зразка або нейтральними.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби .

Згідно з дорученням Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі в міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби з Придністровського регіону Республіки Молдова, які мають реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка і так звані нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими відповідно до законодавства Республіки Молдова.

Транспортні засоби з Придністровського регіону Республіка Молдова з іншими реєстраційними номерами пропускати через державний кордон не будуть.

Варто відзначити, що жителям Придністровського району три роки тому дали можливість перереєструвати свої автомобілі та отримати нейтральні номери, які дають право на перетин кордону. Пункти перереєстрації були відкриті в декількох містах.

Які автомобілі пропускати не будуть:

Автомобілі, у яких реєстраційні номери так званої "республіки". На них немає значка MD.

Які автомобілі будуть пропускати на кордоні

Нейтральні номери та наклейка на склі MD

Номери з реєстрацією в Молдові

Як виглядає нейтральний номер:

Даний вид номерів почав видаватися з 10 Вересня 2018 року, проте формат номерів був змінений на БББ ЦЦЦ. Існує також дворядне виконання номера, де букви поміщені в верхній ряд, а цифри — в нижній.