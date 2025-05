Австрія у фіналі "Євробачення-2025": як виступив JJ, який "надихнувся" росіянкою

Як виступив JJ у фіналі "Євробачення-2025"

На сцені JJ виконав емоційну композицію “Wasted Love”, у якій оспівує свій досвід нерозділеного кохання.

Символом номера став кораблик, на якому артист виконує композицію. Він ніби пливе по океану почуттів і хапаючись за будь-яку крихту надії, яка розчиняється у повітрі.

Номер JJ на "Євробачення-2025" (скриншот)

Додаткового драматизму та чуттєвості додало чорно-біле освітлення, яке підкреслює глибину пісні.

"І все ж у цій наївній відданості є щось безперечно прекрасне. Тому що, врешті-решт, просто здатність любити - хоч би як марно - це прекрасна річ сама по собі", - коментував ідею треку співак.

Пронизливий і щирий вокал, у якому поєднуються оперні ноти, зробили виконання відвертим та вражаючим. Зал вибухнув оваціями.

JJ - "Wasted Love" - текст пісні

I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can't fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Wasted love

Дивіться номер JJ у фіналі "Євробачення-2025" в прямій трансляції:



Що відомо про представника Австрії

Про його участь у "Євробаченні" стало відомо 30 січня 2025 року. До цього він брав участь у різноманітних вокальних талант-шоу, зокрема британському "Голосі" та австрійському "Starmania".

JJ родом з Відня. Народився 29 квітня 2001 року у родині ІТ-спеціаліста та філіппінської кухарки.

Дитинство провів у Дубаї. З родиною повернувся до Австрії лише у 2016 році.

Представник Австрії на "Євробаченні" (фото: instagram.com/johannesjjpietsch)

З дитинства захоплюється оперною музикою. Вивчає класику в приватному австрійському університеті. Виступає у Віденській державній опері.

Артист нарвався на критику серед українських єврофанів, коли стало відомо про його прихильність до путіністки Анни Нетребко. Виявляється, вона була однією з тих, хто став натхненням для його оперних партій в конкурсній пісні.

Під час другого півфіналу приголомшив виступом і, за даними букмекерів, має посісти друге місце.