Австрия в финале "Евровидения-2025": как выступил JJ, который "вдохновился" россиянкой

Представитель Австрии на "Евровидении" зажег сцену швейцарского города Базель мощным исполнением сингла "Wasted Love". Однако не стоит забывать о том, что он говорил об одной известной россиянке.
Каким был номер австрийца в гранд-финале, узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
На сцене JJ исполнил эмоциональную композицию "Wasted Love", в которой воспевает свой опыт безответной любви.
Символом номера стал кораблик, на котором артист исполняет композицию. Он будто плывет по океану чувств и хватаясь за любую крошку надежды, которая растворяется в воздухе.
Дополнительного драматизма и чувственности добавило черно-белое освещение, которое подчеркивает глубину песни.
"И все же в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное. Потому что, в конце концов, просто способность любить - как бы бесполезно - это прекрасная вещь сама по себе", - комментировал идею трека певец.
Пронзительный и искренний вокал, в котором сочетаются оперные ноты, сделали исполнение откровенным и впечатляющим. Зал взорвался овациями.
I’m an ocean of love
And you’re scared of water
You don’t want to go under,
So you let me go under.
I reach out my hand,
But you watch me grow distant
Drift out to the sea
And far away in an instant
You left me in the deep end
I’m drowning in my feelings
How do you not see that?
Now that you’re gone
All I have is wasted love
This wasted love
Now that you’re gone
Can’t fill my heart with wasted love
This wasted love
When you let me go,
I barely stayed afloat
I’m floating all alone
Still I’m holding on to hope
Now that you’re gone
All I have is wasted love
This wasted love
Now that you’re gone
Can't fill my heart with wasted love
This wasted love
Wasted love
This wasted love
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted, love
Wasted love
Смотрите номер JJ в финале "Евровидения-2025" в прямой трансляции:
О его участии в "Евровидении" стало известно 30 января 2025 года. До этого он участвовал в различных вокальных талант-шоу, в частности британском "Голосе" и австрийском "Starmania".
JJ родом из Вены. Родился 29 апреля 2001 года в семье ИТ-специалиста и филиппинской поварихи.
Детство провел в Дубае. С семьей вернулся в Австрию только в 2016 году.
С детства увлекается оперной музыкой. Изучает классику в частном австрийском университете. Выступает в Венской государственной опере.
Артист нарвался на критику среди украинских еврофанов, когда стало известно о его приверженности к путинистке Анне Нетребко. Оказывается, она была одной из тех, кто стал вдохновением для его оперных партий в конкурсной песне.
Во время второго полуфинала ошеломил выступлением и, по данным букмекеров, должен занять второе место.
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