Австрия в финале "Евровидения-2025": как выступил JJ, который "вдохновился" россиянкой

Как выступил JJ в финале "Евровидения-2025"

На сцене JJ исполнил эмоциональную композицию "Wasted Love", в которой воспевает свой опыт безответной любви.

Символом номера стал кораблик, на котором артист исполняет композицию. Он будто плывет по океану чувств и хватаясь за любую крошку надежды, которая растворяется в воздухе.

Номер JJ на "Евровидение-2025" (скриншот)

Дополнительного драматизма и чувственности добавило черно-белое освещение, которое подчеркивает глубину песни.

"И все же в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное. Потому что, в конце концов, просто способность любить - как бы бесполезно - это прекрасная вещь сама по себе", - комментировал идею трека певец.

Пронзительный и искренний вокал, в котором сочетаются оперные ноты, сделали исполнение откровенным и впечатляющим. Зал взорвался овациями.

JJ - "Wasted Love" - текст пісні

I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can't fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Wasted love

Смотрите номер JJ в финале "Евровидения-2025" в прямой трансляции:



Что известно о представителе Австрии

О его участии в "Евровидении" стало известно 30 января 2025 года. До этого он участвовал в различных вокальных талант-шоу, в частности британском "Голосе" и австрийском "Starmania".

JJ родом из Вены. Родился 29 апреля 2001 года в семье ИТ-специалиста и филиппинской поварихи.

Детство провел в Дубае. С семьей вернулся в Австрию только в 2016 году.

Представитель Австрии на "Евровидении" (фото: instagram.com/johannesjjpietsch)

С детства увлекается оперной музыкой. Изучает классику в частном австрийском университете. Выступает в Венской государственной опере.

Артист нарвался на критику среди украинских еврофанов, когда стало известно о его приверженности к путинистке Анне Нетребко. Оказывается, она была одной из тех, кто стал вдохновением для его оперных партий в конкурсной песне.

Во время второго полуфинала ошеломил выступлением и, по данным букмекеров, должен занять второе место.