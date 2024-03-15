Фермери виростили найбільшу лохину в історії: як виглядає ягода-рекордсменка

Деталі нового світового рекорду

Гігантський плід розміром з м'яч для гольфу був зібраний у листопаді на фермі в Корінді, керованій Costa Group, на середньому північному узбережжі Нового Південного Уельсу, одному з найбільших регіонів вирощування лохини в Австралії.

Найбільша ягода має ширину 39,31 мм і вагу 20,4 грама, що приблизно в 10 разів перевищує середню вагу лохини - зазвичай від 1 до 3,5 грама.

Ягода має ширину 39,31 мм та вагу 20,4 грама (фото: Facebook/Costa Group)

Цього тижня Книга рекордів Гіннеса публічно підтвердила, що лохина Корінді є найбільшою у світі, побивши попередній рекорд у 1,23 рази, яка встановила ягода, вирощена в Західній Австралії у 2020 році.

Лохина належить до нового сорту Eterna, розробленого компанією у відповідь на споживчий попит на ягоди більшого розміру по всій Австралії.

"Незважаючи на те, що плоди великі, тут немає абсолютно жодних компромісів за якістю та смаком, як можна було б очікувати при розробці сорту лохини преміум-класу", - заявив Хокінг у своїй заяві.

Команда розповіла, що вже деякий час вони знають, що досягли рекорду, оскільки їхні фермери повідомляють про великі і великі ягоди. "Лише коли ми зважили їх на терезах, ми зрозуміли, що виявили", - сказав провідний садівник.

Лохина має (фото: Facebook/Costa Group)

Компанія заявила, що дуже рада офіційному підтвердженню рекорду після 12 тижнів очікування.

"Ми завжди прагнемо розробляти нові сорти, які покращують існуючі стандарти і відповідають вимогам клієнтів, що змінюються", - заявив у своїй заяві Джордж Джессетт, міжнародний менеджер з садівництва Costa Berries.

"Ми також прагнемо виводити сорти, які краще адаптуються до більш жаркого клімату, більш стійкі до посухи і мають кращу стійкість до шкідників і хвороб", - сказав він.

Команда каже, що поки не готова вживати чи продавати цю ягоду лохини. На даний момент вона заморожена у холодильнику. Також вони роздумували над тим, щоб, наприклад, опустити її у смолу та закріпити на стіні.