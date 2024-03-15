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Фермеры вырастили самую крупную голубику в истории: как выглядит ягода-рекордсменка

Голубика, выращенная в Новом Южном Уэльсе, побила мировой рекорд Гиннеса как самая тяжелая в мире (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Австралийская ферма вырастила самую большую и тяжелую голубику в мире, побив предыдущий мировой рекорд Гиннеса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское интернет-издание The Independent.

Детали нового мирового рекорда

Гигантский плод размером с мяч для гольфа был собран в ноябре на ферме в Коринди, управляемой Costa Group, на среднем северном побережье Нового Южного Уэльса, одном из крупнейших регионов выращивания голубики в Австралии.

Самая крупная ягода имеет ширину 39,31 мм и вес 20,4 грамма, что примерно в 10 раз превышает средний вес голубики - обычно от 1 до 3,5 грамма.

Ягода имеет ширину 39,31 мм и вес 20,4 грамма (фото: Facebook/Costa Group)

На этой неделе Книга рекордов Гиннеса публично подтвердила, что голубика Коринди является самой большой в мире, побив предыдущий рекорд в 1,23 раза, которая установила ягода, выращенная в Западной Австралии в 2020 году.

Голубика принадлежит к новому сорту Eterna, разработанному компанией в ответ на потребительский спрос на ягоды большего размера по всей Австралии.

"Несмотря на то, что плоды крупные, здесь нет абсолютно никаких компромиссов по качеству и вкусу, как можно было бы ожидать при разработке сорта голубики премиум-класса", - заявил Хокинг в своем заявлении.

Команда рассказала, что уже некоторое время они знают, что добились рекорда, поскольку их фермеры сообщают о все больших и больших ягодах. "Только когда мы взвесили их на весах, мы поняли, что обнаружили", - сказал ведущий садовод.

Голубика имеет  (фото: Facebook/Costa Group)

Компания заявила, что очень рада официальному подтверждению рекорда после 12 недель ожидания.

"Мы всегда стремимся разрабатывать новые сорта, которые улучшают существующие стандарты и отвечают меняющимся требованиям клиентов", - заявил в своем заявлении Джордж Джессетт, международный менеджер по садоводству Costa Berries.

"Мы также стремимся выводить сорта, которые лучше адаптируются к более жаркому климату, более устойчивы к засухе и обладают лучшей устойчивостью к вредителям и болезням", - сказал он.

Команда говорит, что пока не готова употреблять или продавать эту ягоду голубики. На данный момент она заморожена в холодильнике. Также они раздумывали над тем, чтобы, например, опустить ее в смолу и закрепить на стене.

Напомним, что умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса.

А еще мы писали, что в Украине зафиксируют рекорд собаки-ротвейлера.

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