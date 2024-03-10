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Австралійська дизайнерка звинуватила Кайлі Дженнер у плагіаті: подробиці

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті нової колекції одягу, який модель нещодавно презентувала.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Джессіки Йохансен-Белл.

Чому Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті

Нещодавно Кайлі презентувала свою нову колекцію одягу, яку сама ж і продемонструвала.  У неї увійшли цікаві сукні з вирізами різної довжини. Вони мають оригінальні рукави, вирізи та форму. 

Всі прихильники Дженнер залишились у захваті від колекції суконь, які представила модельєрка. А фотографії вийшли просто чудовими. 

Проте наразі австралійська модельєрка Джессіка Йохансен-Белл звинуватила Дженнер у крадіжці дизайну її нової колекції, яка вийшла під назвою бренду Khy.

Якщо вірити словам модельєрки, то вона випустила подібну колекцію чотири роки тому. Свої слова жінка Джессіка підтвердила відео, яке вона продемонструвала у соцмережі, там вона показала власні вироби, які, власне, й  порівняла з новою колекцією Дженнер.

"Можливо, я помиляюся, а можливо, Кайлі Дженнер все-таки вкрала всю мою колекцію?",  - зауважила Йохансен-Белл.

Крім того, дизайнерка розповіла, що колись вона працювала з Кайлі Дженнер, а саме у 2018 році Джессіка  надавала зірці одяг для зйомок.

"Я зв’язалася з членами її команди, і вони швидко відповіли мені, але сказали, що розробили ці речі завдяки наполегливій праці та інноваційним ідеям команди", - продовжила своє обурення Джессіка. 

Проте команда Дженнер не надала логічних доказів та аргументів, щоб довести її непричетність до плагіату.

@jessicajohansenbell Such an Aussie thing to just laugh it off although in reality its far from funny. khys instagram is being blown up with support from people tagging @Johansen official original sound - pearl
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