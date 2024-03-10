RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралийская дизайнерша обвинила Кайли Дженнер в плагиате: подробности

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер обвинили в плагиате новой коллекции одежды, которую модель недавно презентовала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Джессики Йохансен-Белл.

Почему Кайли Дженнер обвинили в плагиате

Недавно Кайли представила свою новую коллекцию одежды, которую сама же и продемонстрировала. В нее вошли интересные платья с вырезами разной длины. Они имеют оригинальные рукава, вырезы и форму.

Все поклонники Дженнер остались в восторге от коллекции платьев, которые представила модельер. А фотографии получились просто замечательными.

Однако австралийская модельер Джессика Йохансен-Белл обвинила Дженнер в краже дизайна ее новой коллекции, вышедшей под названием бренда Khy.

Если верить словам модельерши, она выпустила подобную коллекцию четыре года назад. Свои слова женщина Джессика подтвердила видео, продемонстрированное в соцсети, там она показала собственные изделия, которые, собственно, и сравнила с новой коллекцией Дженнер.

"Возможно, я ошибаюсь, а может быть, Кайли Дженнер все-таки украла всю мою коллекцию?", - отметила Йохансен-Белл.

Кроме того, дизайнер рассказала, что когда-то она работала с Кайли Дженнер, а именно в 2018 году Джессика предоставляла звезде одежду для съемок.

"Я связалась с членами ее команды, и они быстро ответили мне, но сказали, что разработали эти вещи благодаря упорному труду и инновационным идеям команды", - продолжила свое возмущение Джессика.

Однако команда Дженнер не предоставила логические доказательства и аргументы, чтобы доказать ее непричастность к плагиату.

@jessicajohansenbell Such an Aussie thing to just laugh it off although in reality its far from funny. khys instagram is being blown up with support from people tagging @Johansen official original sound - pearl
Читайте РБК-Украина в Google News
брендиМодные трендыГардероб