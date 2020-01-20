В Австралии мощные песчаные бури с градом накрыли города: видео жуткой стихии

Австралию накрыли мощные пылевые бури, ливни и сильный град. Стихия разыгралась после масштабных лесных пожаров, которые бушевали на континенте несколько месяцев и привели к гибели как минимум 28 человек и более миллиарда животных.

В сети показали зрелищные фото и видео разгула бури и сильнейших осадков.

Непогода ударила по штату Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории, по городу Канберру и другим. Как передает 7News, град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев.

Перед этим в регионе песчаная буря со скоростью около 100 км/ч поднимала клубы песка и пыли на высоту десяти этажей, пишет The Guardian.

В Австралии бушуют песчаные бури и ливни

Причиной бурь, которые погрузили города в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Австралию накрыли мощные пылевые бури

Буря быстро докатились до городов Дуббо и Паркеса.

В Австралии пылевые бури накрыли города

В Австралии пылевые бури усилили лесные пожары

Сообщается, что на прошлой неделе вдоль западного побережья континента пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 20-40 см дождя.

Австралию после песчаных бурь накрыли ливни с градом

В то же время пожары не прекращаются с продолжают бушевать в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса.