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Австралия после пожаров: в сеть попали удивительные фото

STYLERЖизнь    11.01.2020 - 15:59
Австралия после пожаров: в сеть попали удивительные фото
Австралию охватили пожары с сентября (фото: ambiencedesigns.com.au)

В сети показали фото, на котором показано, как природа Австралии восстанавливается после ужасных пожаров

Пожары в Австралии уже привели к гибели более миллиарда животных и по данным экологов из Сиднейского университета и Всемирного фонда дикой природы континента, в результате бедствия могут быть полностью уничтоженными некоторые вымирающие виды.

Постепенно от огня начали восстанавливаться леса. Например, на выжженной территории Нового Южного Уэльса пустили первые ростки деревья и кустарники. Об этом сообщил на своей Facebook-странице пользователь сети Мюррей Лоу и опубликовал удивительные снимки.

"Сегодня отправился на сгоревшую площадку, чтобы сделать несколько снимков того, как австралийский кустарник реагирует и восстанавливается, возрождаясь к жизни. Даже без дождя жизнь вырывается из обожженной коры в сердце деревьев, и жизненный цикл начинается снова", - написал Лоу.

Австралия после пожаров: в сеть попали удивительные фотоАвстралия после пожаров: в сеть попали удивительные фотоАвстралия после пожаров оживает (фото: Murray Love)

Лесные пожары в Австралии не могут потушить с сентября 2019 года. Пламя охватило более 5,5 млн гектаров. Жертвами пожаров стали 24 человека. Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Также сообщалось, что власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров.

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