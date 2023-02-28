Авіаконструктори змогли відновити АН-225 "Мрія". Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)

Здійснити політ на легендарному літаку АН-225 "Мрія" зможуть тепер усі охочі. Щоправда, такий політ наразі доступний лише у спеціальному симуляторі на ПК. Над створенням цього симулятора працювало кілька команд з усього світу.

"Мрія" піднімається у небо! Легендарний АН-225 "Мрія" розправляє крила. Але поки що у своїй цифровій величі. Microsoft Flight Simulator офіційно представив нове DLC для Ан-225 "Мрія". Спробувати політати на крилах "Мрії" можна вже зараз - реліз вже доступний для ПК", - повідомили в компанії.

Проєкт став можливим завдяки злагодженій та інтенсивній роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проєктний командою ДП "Антонов", активного сприяння Михайла Федорова та Міністерства цифрової трансформації України. І звичайно ж підтримки та експертизи пілотів та інженерів, які допомогли зробити поведінку літака більш реалістичною.

Командир екіпажу АН-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штурман Сергій Нечаєв протестували цифрову "Мрію" на реалістичність польоту.

Фото: flightsimulator.com

"Відновлення авіалегенди було непростим та тривалим процесом над яким працювали кілька кваліфікованих команд з усього світу. Багато годин роботи розробки моделі, запис звуку, докладний дизайн – все для того, щоб кожен зміг максимально реалістично відчути себе в ролі пілота найбільшого у світі літака, почути звук його двигунів, оглянути кабіну та вантажну рампу", - розповіли авіафахівці.

Усі кошти, які будуть виручені від продажу симулятора, будуть передані на спеціальний рахунок ДП "Антонов" і підуть на відновлення літака АН-225 "Мрія".

"Встановлюйте Microsoft Flight Simulator і на власному досвіді відчуйте захоплення від польоту на легенді Ан-225 "Мрія". Підніміть свою "Мрію" в небо!" – додали конструктори.