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Авіаконструктори змогли відновити АН-225 "Мрія". Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)

Новость на русском →
Вівторок 28 лютого 2023 13:55
Авіаконструктори змогли відновити АН-225 "Мрія". Поки що тільки у вигляді симулятора (відео) Конструктори відновили літак "Мрія" у вигляді симулятора (фото: facebook.com/MSFSofficial)
Автор: Анна Шиканова

Здійснити політ на легендарному літаку АН-225 "Мрія" зможуть тепер усі охочі. Щоправда, такий політ наразі доступний лише у спеціальному симуляторі на ПК. Над створенням цього симулятора працювало кілька команд з усього світу.

Деталі про новий проєкт розповіли на сторінці ДП "Антонов" у Facebook.

"Мрія" піднімається у небо! Легендарний АН-225 "Мрія" розправляє крила. Але поки що у своїй цифровій величі. Microsoft Flight Simulator офіційно представив нове DLC для Ан-225 "Мрія". Спробувати політати на крилах "Мрії" можна вже зараз - реліз вже доступний для ПК", - повідомили в компанії.

Проєкт став можливим завдяки злагодженій та інтенсивній роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проєктний командою ДП "Антонов", активного сприяння Михайла Федорова та Міністерства цифрової трансформації України. І звичайно ж підтримки та експертизи пілотів та інженерів, які допомогли зробити поведінку літака більш реалістичною.

Командир екіпажу АН-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штурман Сергій Нечаєв протестували цифрову "Мрію" на реалістичність польоту.

Авіаконструктори змогли відновити АН-225 &quot;Мрія&quot;. Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)Авіаконструктори змогли відновити АН-225 &quot;Мрія&quot;. Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)Авіаконструктори змогли відновити АН-225 &quot;Мрія&quot;. Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)Авіаконструктори змогли відновити АН-225 &quot;Мрія&quot;. Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)Авіаконструктори змогли відновити АН-225 &quot;Мрія&quot;. Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)Авіаконструктори змогли відновити АН-225 &quot;Мрія&quot;. Поки що тільки у вигляді симулятора (відео)

Фото: flightsimulator.com

"Відновлення авіалегенди було непростим та тривалим процесом над яким працювали кілька кваліфікованих команд з усього світу. Багато годин роботи розробки моделі, запис звуку, докладний дизайн – все для того, щоб кожен зміг максимально реалістично відчути себе в ролі пілота найбільшого у світі літака, почути звук його двигунів, оглянути кабіну та вантажну рампу", - розповіли авіафахівці.

Усі кошти, які будуть виручені від продажу симулятора, будуть передані на спеціальний рахунок ДП "Антонов" і підуть на відновлення літака АН-225 "Мрія".

"Встановлюйте Microsoft Flight Simulator і на власному досвіді відчуйте захоплення від польоту на легенді Ан-225 "Мрія". Підніміть свою "Мрію" в небо!" – додали конструктори.

До речі, раніше ми розповідали, що конструктори описали, яким буде новий літак АН-225 "Мрія".

А також ми писали про те, що у ДП "Антонов" назвали переваги нового літака "Мрія".

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Мрия самолет АН-225