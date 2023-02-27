Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225

В Україні збудують новий літак АН-225 "Мрія" та авіаконструктори ДП "Антонов" вже почали над ним працювати. Його створять на базі попереднього літака, але ця модель поб'є всі рекорди старої "Мрії".

Генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик розповів в ефірі телемарафону на ТСН про те, які роботи над літаком уже проведено.

Як виглядатиме новий літак "Мрія"

Наразі майстри проводять демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака. Також фахівці шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, щоб їх використовувати у новому літаку.

Новий АН-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії". Зовні цей літак не відрізнятиметься від зруйнованого борту. Але конструктори розповіли, що всередині це буде абсолютно новий літак із найсучаснішим обладнанням.

"Нова "Мрія" буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт ще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі. Зараз йде стадія проєктування, вже сформували попередній технічний вид оновленого літака "Ми розуміємо, що літак АН-225 має бути модернізованим, тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно", - розповів Власик.

А що із фінансуванням?

Відбудувати Ан-225 обійдеться дуже дорого, але для відновлення найбільшого літака у світі кошти готові дати міжнародні донори.

"Відновлення "Мрії" - це і є відновлення країни. Як тільки "Мрію" буде відбудовано, ми зможемо сказати, що українська авіаційна промисловість і взагалі потужність України - відбудована. Ось вона "Мрія" - ось вона відбудована знову", - додав генеральний конструктор ДП "Антонов".