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Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 "Мрия". Пока только в виде симулятора (видео)

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Вторник 28 февраля 2023 13:55
Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 "Мрия". Пока только в виде симулятора (видео) Конструкторы восстановили самолет "Мрия" в виде симулятора (фото: facebook.com/MSFSofficial)
Автор: Анна Шиканова

Совершить полет на легендарном самолете АН-225 "Мрия" смогут теперь все желающие. Правда, такой полет пока доступен только в специальном симуляторе на ПК. Над созданием этого симулятора работали несколько команд со всего мира.

Детали о новом проекте рассказали на странице ГП "Антонов" в Facebook.

"Мрия" поднимается в небо! Легендарный АН-225 "Мрия" расправляет крылья. Но пока что в своем цифровом величии. Microsoft Flight Simulator официально представил новое DLC для АН-225 "Мрия". Попробовать полетать на крыльях "Мрии" можно уже прямо сейчас - релиз уже доступен для ПК", - сообщили в компании.

Проект стал возможен благодаря слаженной и интенсивной работе команды Microsoft Flight Simulator совместно с проектной командой ГП "Антонов", активного содействия Михаила Федорова и Министерства цифровой трансформации Украины. И конечно же поддержки и экспертизы пилотов и инженеров, которые помогли сделать поведение самолета более реалистичным.

Командир экипажа АН-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев протестировали цифровую "Мрию" на реалистичность полета.

Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 &quot;Мрия&quot;. Пока только в виде симулятора (видео)Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 &quot;Мрия&quot;. Пока только в виде симулятора (видео)Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 &quot;Мрия&quot;. Пока только в виде симулятора (видео)Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 &quot;Мрия&quot;. Пока только в виде симулятора (видео)Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 &quot;Мрия&quot;. Пока только в виде симулятора (видео)Авиаконструкторы смогли восстановить АН-225 &quot;Мрия&quot;. Пока только в виде симулятора (видео)

Фото: flightsimulator.com

"Восстановление авиалегенды было непростым и длительным процессом над которым работали несколько квалифицированных команд со всего мира. Много часов работы разработки модели, запись звука, подробный дизайн – все для того, чтобы каждый смог максимально реалистично почувствовать себя в роли пилота крупнейшего в мире самолета, услышать звук его двигателей, осмотреть кабину и грузовую рампу", - рассказали авиаспециалисты.

Все средства, которые будут выручены от продажи симулятора будут переданы на специальный счет ГП "Антонов" и пойдут на восстановление самолета АН-225 "Мрия".

"Устанавливайте Microsoft Flight Simulator и на собственном опыте почувствуйте восторг от полета на легенде Ан-225 "Мрия". Поднимите свою "Мрию" в небо!" - добавили конструкторы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что конструкторы описали, каким будет новый самолет АН-225 "Мрия".

А также мы писали о том, что в ГП "Антонов" назвали преимущества нового самолета "Мрия".

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Мрия самолет АН-225