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Новая "Мрия" будете еще круче: конструкторы рассказали о судьбе самого большого самолета в мире

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 21:02
Новая "Мрия" будете еще круче: конструкторы рассказали о судьбе самого большого самолета в мире Фото: Стала известна судьба самолета АН-225 "Мрия" (jetvip)
Автор: Анна Шиканова

Восстановить самолет "Мрия", который был уничтожен российскими оккупантами в Гостомеле, скорее всего уже не получится. Однако части этого самолета конструкторы могут использовать для того, чтобы создать новый самолет "Мрия" – еще более сильный и надежный.

Об этом рассказал Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в эфире телеканала "Рада".

По его словам, украинские конструкторы планируют построить новы военно-транспортный самолет АН-225. Для новой "Мрии" могут использовать те части самолета, который уцелели в Гостомеле.

Мы имеем план создать новую украинскую "Мрию", у нас уже есть несколько сценариев. Сейчас наши специалисты ГП "Антонов" работают над исследованием того, что осталось от нашего самолета. Частично уцелевшая хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве. Некоторые агрегаты мы точно используем, но новая "Мрия" должна быть еще лучше", - рассказал Гусев.

Новая &quot;Мрия&quot; будете еще круче: конструкторы рассказали о судьбе самого большого самолета в мире

Фото: Разрушенная "Мрия" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Он напомнил, что украинский самолет установил более 200 рекордов и специалисты хотят, чтобы новый самолет добавил еще несколько.

"Этот самолет установил 240 мировых рекордов и у нас есть амбиции, чтобы новый АН-225, построенный в Украине, установил еще несколько мировых рекордов", - подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома".

Сейчас также ведутся переговоры с международными партнерами, которые будут помогать построить новый самолет АН-225.

"Мы обсуждаем с нашими международными партнерами, чтобы создать аэрокосмическую коалицию по возобновлению этого уникального самолет. Уникального не только для нашей страны – для всего мира. Самолета, который является самым большим, самолета, который привлекался к разным космическим программам, самолета, который может и должен стать еще одним символом развития человечества, цивилизации и аэрокосмических технологий", - добавил Гусев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие еще самолеты были уничтожены в Гостомеле – вместе с легендарным самолетом "Мрия".

А также рассказывали о том, как сейчас выглядит самолет "Мрия" и что известно о самом большом самолете в мире.

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Мрия самолет АН-225
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