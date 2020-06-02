Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: почему Украине не отдают бортовые самописцы

Трагедия с украинским авиалайнером МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, произошла 8 января 2020 года. Борт со 165 пассажирами и 9 членами экипажа сбили двумя ракетами иранского ПВО через несколько минут после вылета. Никто не выжил.

Иран в первые дни пытался скрыть правду о крушении самолета, но в конце концов стало известно, что борт сбили по ошибке ракеты ПВО. Уже более четырех месяцев идет расследование, и Украина не может получить "черные ящики" со сбитого самолета. По последним данным, бортовые самописцы могут отправить во Францию.

Имеет ли право иранская сторона отказаться отдавать черные ящики и согласно каким законам Украина может потребовать записи, объяснила адвокат, руководитель Днепровского офиса ЮФ "Ильяшев и партнеры" Леся Самарина в комментарии для Styler.

Она отметила, что расследование обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране должно происходить в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации (Приложение 13 Чикагской конвенции, в 1944 году).

"Иран является членом ИКАО (Международной организации гражданской авиации) и в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции как страна, на территории которой произошла катастрофа, обязан организовать расследование авиационного инцидента. То есть, именно Иран несет ответственность за проведение такого расследования. Расследование проводится комиссией, образованной Организацией гражданской авиации Исламской республики Иран, в состав которой должны входить представители производителя самолета (Boeing), эксплуатанта (МАУ), страны эксплуатанта (представители Госавиаслужбы Украины, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами) и другие необходимые эксперты и участники, определенные приложением. В соответствии с Приложением 13 участвовать в расследовании может любое государство, имеющее отношение к событию. Уполномоченному органу по расследованию авиационных происшествий предоставляется независимость в проведении расследования и неограниченные полномочия на его проведение. В соответствии с Приложением 13 к Чикагской конвенции, расследование, как правило, включает сбор, регистрацию и анализ всей соответствующей информации об авиационном происшествии или инциденте; при необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению безопасности; если возможно, установление причин и/или сопутствующих факторов; составление окончательного отчета", - разъяснила адвокат.

Она добавила, что итогом расследования должны стать отчеты. Государство, проводящее расследование, направляет проект окончательного отчета по выражению своих существенных и обоснованных замечаний к нему следующим государствам: государству, которое назначило расследование; государству регистрации; государству эксплуатанта; государству разработчика; государству-производителю; любому государству, которое приняло участие в расследовании.

То есть, по словам Самариной, именно Иран отвечает за все стадии расследования. Однако согласно Конвенции, государство, которое проводит расследование, должно немедленно обеспечить считывание записей бортовых самописцев.

"Приложением к Конвенции предусмотрено также такую ​​рекомендацию: если государство, проводящее расследование авиационного происшествия или инцидента, не имеет соответствующих средств считывания записей бортовых самописцев, ей следует использовать средства, предоставленные другими государствами, учитывая при этом следующие аспекты: а) возможности средств считывания записей, b) своевременность считывания записей и с) местонахождение средств считывания записей. Поскольку именно Иран является ответственным за все стадии расследования, учитывая отсутствие у него технической возможности для считывания бортовых самописцев, страны, участвующие в расследовании, имеют основания требовать передачи устройств с учетом приведенных норм международного права", - резюмировала адвокат.

Напомним, ранее мы писали о том, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию.

А также рассказывали о том, что в Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе самолета МАУ.