В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе самолета МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром

Виновным за сбитие самолета МАУ в Иране является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях. Авиакатастрофа произошла в январе текущего года.

Об этом заявил бывший иранский депутат Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами, передает Radio Farda.

По его словам, оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.

Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана, разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе над Тегераном.

Отметим, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек.

Напомним, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского "Боинга" откладывается.

Кроме того, Украина будет настаивать на установлении виновных в катастрофе самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Добавим, что в МИД не исключают обращения в Международный суд ООН по данному происшествию.

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Автор: Валерия Мрачковская