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"Черные ящики" сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию

Новости » Общество     31.05.2020 - 16:47
"Черные ящики" сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию
Фото: авария самолета МАУ у Тегерана (twitter.com / SZimpas)

Иран сообщил о задержке с ответом украинской стороны

Иран отказался отправлять Украине "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Вместо этого бортовые самописцы могут быть отправлены во Францию.

Об этом сообщает иранское издание ISNA.

Отмечается, что на такой шаг иранское правительство может пойти в связи с задержкой ответа с украинской стороны.

"В ответ на задержку украинской стороны Иран, скорее всего, отправит черный ящик украинского самолета во Францию", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными утром 8 января во время взлета из аэропорта Тегерана. Рейс планировался в Киев. Тогда погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Анализ "черных ящиков" самолета МАУ был отложен в апреле из-за пандемии коронавируса. При этом правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. Он обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Ранее РБК-Украина писало, что в МИД Украины не исключили возможность обращения в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране.

Также сообщалось, что в Иране назвали оператора ракетной системы виновным в катастрофе.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкатастрофаИранЧерный ящик
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