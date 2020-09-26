Авиакатастрофа под Харьковом: эксперт указал на странный момент

Авиакатастрофа в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)

Причина гибели курсантов может скрываться в техническом оснащении самолета

25 сентября вечером в Чугуеве произошла авиакатастрофа – самолет Ан-26 с 27 пассажирами на борту упал недалеко от жилых домов. Транспортное средство загорелось, в результате чего 26 человек погибли. По мнению эксперта, падение самолета связано с тем, что он не предназначен для такого количества пассажиров.

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, комментируя авиакатастрофу под Харьковом, обратил внимание на то, что курсантов в самолете было много. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"Скажите мне, пожалуйста, самолет, который предусматривает 14 курсантов на борту с аппаратурой, штурманов - почему там их 30 оказалось?", - сказал он.

Как уточняет специалист, причина падения может крыться непосредственно в техническом оснащении транспортного средства.

"Там аппаратура стоит для подготовки курсантов-штурманов, и всего рабочих 14 мест. Если это самолет, который готовил именно курсантов штурманов", - добавил эксперт.

По данным ГСЧС, 26 человек погибли в результате крушения АН-26 в Чугуеве: тела 22 человек обнаружили сразу же в день аварии, еще один человек умер в больнице от полученных травм, тела еще троих спасатели обнаружили 26 сентября. На данный момент в больнице находится один выживший.

Напомним, в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту в момент аварии, а также первые фотографии студентов.

Ранее мы публиковали первые видео с места падения самолета в Чугуеве.