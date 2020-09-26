Авіакатастрофа під Харковом: експерт вказав на дивний момент

Авіакатастрофа в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)

Причина загибелі курсантів може ховатися в технічному оснащенні літака

25 вересня ввечері в Чугуєві сталася авіакатастрофа – літак Ан-26 з 27 пасажирами на борту впав недалеко від житлових будинків. Транспортний засіб загорівся, в результаті чого загинуло 26 осіб. На думку експерта, падіння літака пов'язане з тим, що він не призначений для такої кількості пасажирів.

Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій, коментуючи авіакатастрофу під Харковом, звернув увагу на те, що курсантів у літаку було багато. Про це він розповів в ефірі "Україна 24".

"Скажіть мені, будь ласка, літак, який передбачає 14 курсантів на борту з апаратурою, штурманів - чому там їх 30 виявилося?", - сказав він.

Як уточнює фахівець, причина може критися безпосередньо в технічному оснащенні транспортного засобу.

"Там апаратура встановлена для підготовки курсантів-штурманів, і всього 14 робочих місць. Якщо це літак, який готував саме курсантів штурманів", - додав експерт.

За даними ДСНС, 26 людей загинули в результаті аварії АН-26 в Чугуєві: тіла 22 осіб виявили відразу ж у день аварії, ще один курсант помер у лікарні від отриманих травм, тіла ще трьох рятувальники виявили 26 вересня. На цей момент у лікарні перебуває єдиний курсант, який вижив.

Нагадаємо, в мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту у момент аварії, а також перші фотографії студентів.

Раніше ми публікували перші відео з місця падіння літака в Чугуєві.