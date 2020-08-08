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В августе можно будет увидеть уникальный звездопад Персеиды: где и когда смотреть

Суббота 08 августа 2020 16:50
В августе можно будет увидеть уникальный звездопад Персеиды: где и когда смотреть
Звездопад Персеиды (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали пиковое время звездопада Персеиды

Звездопад Персеиды – ежегодное явление и это один из самых ярких метеорных потоков, который можно увидеть на небе.

Период активности этого звездопада весьма длинный – с конца июля и почти до конца августа. Метеорный поток начинает свое движение со стороны созвездия Персея, а звездопад образовывается в результате прохождения Земли через шлейф частиц, которые выпускает комета Свифта-Таттла. Об этом пишет "24 канал".

Мелкие частицы этой кометы при попадании в атмосферу Земли начинают сгорать и на небе можно увидеть яркие вспышки, которые специалисты называют звездопадом.

Метеорный поток уже начал набирать свою активность и продлится он до 24 августа. Пик звездопада Персеиды ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Ожидается, что в эту ночь можно будет увидеть до 60 вспышек на ночном небе. Поток будет достаточно ярким и активным, поэтому падение частиц можно будет увидеть невооруженным взглядом. Единственное условие – хорошая и ясная погода, отсутствие облаков.

Эксперты утверждают, что наибольшее количество метеоров можно будет увидеть в последний час перед рассветом.

Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле на критическое расстояние подлетит астероид весом 20 млн тонн.

А также мы рассказывали, какие астрономические явления нужно не пропустить во второй половине 2020 года.

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