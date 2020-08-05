К Земле на критическое расстояние подлетит астероид весом 20 млн тонн: в NASA уже готовятся

К Земле летит астероид Апофис (фото: freepik.com)

К Земле летит астероид, при мысли о котором содрогаются многие

К Земле летит потенциально опасный астероид Апофис (99942), который получил самую высокую оценку по рискам столкновения с планетой. Небесное тело приблизиться к нам на минимально возможное расстояние - 31 тыс. километров. Для сравнения, Луна находится от Земли в 12 раз дальше - 384,4 тыс. километров.

Астрономы говорят, что рассмотреть его можно будет невооруженным глазом. При максимальном сближении, которое произойдет 13 апреля 2029 года, Апофис будет таким же ярким, как звезды в созвездии Малая Медведица.

Диаметр астероида составляет около 300 метров, а весит он около 20 млн тонн.

"Приближение Апофиса в 2029 году станет невероятной возможностью для науки. Мы будем наблюдать его с помощью оптического и радиолокационного телескопов", - рассказала Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, пишет kub.media

April 13, 2029: the 1,100 foot wide Apophis asteroid will come so close to Earth it will pass below some satellites. @NASA and @SpaceForceDoD will work together to enhance how we detect near-Earth objects and develop strategies for mitigating threats. https://t.co/RHg0OdIbiG pic.twitter.com/jdPPIC2aFN — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Траектория астероида Апофис (twitter.com/JimBridenstine)

Отметим, что вероятность столкновения Аспофиса с Землей после его открытия в 2004-м году была оценена, как очень высокая. По Туринской шкале (определяет риски столкновения космических объектов с Землей) его оценили в 4 балла - такую оценку ни один объект раньше не получал.

Однако затем оценку снизили до 1 балла, а после 2006 и вовсе свели к нулю. А после прохождения Апофиса у орбиты Земли в 2013 году в NASA решили, что столкновение очень маловероятно при следующем сближении небесного тела с Землей 13 апреля 2029 года.

В настоящее время NASA и космические силы США планируют объединить усилия для усовершенствования способов обнаружения подобных космических объектов и разработки стратегий борьбы с ними. Так, уже в 2021 году в космическом агентстве планируют совершить первое испытание по "атаке" астероидов. Ученые хотят научиться менять орбиту или даже разрушать астероиды, чтобы в будущем быть готовыми к любым "гостям" из космоса.

Ранее мы писали, что к Земле на скорости 14 км в секунду несется опасный астероид. Эксперты оценили риски.

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