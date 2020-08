К Земле на критическое расстояние подлетит астероид весом 20 млн тонн: в NASA уже готовятся

К Земле летит астероид, при мысли о котором содрогаются многие

К Земле летит потенциально опасный астероид Апофис (99942), который получил самую высокую оценку по рискам столкновения с планетой. Небесное тело приблизиться к нам на минимально возможное расстояние - 31 тыс. километров. Для сравнения, Луна находится от Земли в 12 раз дальше - 384,4 тыс. километров.

Астрономы говорят, что рассмотреть его можно будет невооруженным глазом. При максимальном сближении, которое произойдет 13 апреля 2029 года, Апофис будет таким же ярким, как звезды в созвездии Малая Медведица.

Диаметр астероида составляет около 300 метров, а весит он около 20 млн тонн.

"Приближение Апофиса в 2029 году станет невероятной возможностью для науки. Мы будем наблюдать его с помощью оптического и радиолокационного телескопов", - рассказала Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, пишет kub.media

April 13, 2029: the 1,100 foot wide Apophis asteroid will come so close to Earth it will pass below some satellites. @NASA and @SpaceForceDoD will work together to enhance how we detect near-Earth objects and develop strategies for mitigating threats. https://t.co/RHg0OdIbiG pic.twitter.com/jdPPIC2aFN